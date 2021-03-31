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Павел Латушко. Фото: РИА Новости

Формула «Банкомат – обменник – банк» включает три шага:

1. Не держать деньги на карточке. Каждый раз в день зарплаты, стипендии или пенсии снимать всю сумму наличными.



2. В рамках своих возможностей переводить белорусские рубли в валюту, в белорусских рублях оставлять только сумму, необходимую на базовые траты.



3. Забрать все депозиты из банков, пока угроза потери вклада не стала реальностью.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко объявил о старте акции «Банкомат – обменник – банк». Формула протеста включает три шага.

Руководитель Народного антикризисного управленияо начале акции экономического протеста «Банкомат – обменник – банк».По его словам, наиболее результативными действиями белорусов в борьбе с режимом являются уличный и экономический протест:– Благодаря честным чиновникам мы получили информацию, что нелегитимная власть провела экономически необоснованную эмиссию во втором полугодии 2020 года. На данный преступный шаг власть пошла для того, чтобы как-то удержаться на плаву.Платой за это является инфляция, которая постепенно пожирает наши с вами зарплаты. Инфляцию пытаются удержать постановлением об ограничении роста цен. Но экономика так не работает! Несколько месяцев – и придет девальвация.Появятся ограничения на валютные операции, на снятие депозитов, или режим попросту начнет грабить наши счета, потому что оккупация – это очень дорого. Сейчас вся их надежда – только на НАШИ деньги. Мы должны забрать их, чтобы защитить самих себя и всех, кто выходит на протесты этой весной, ведь дубинки не работают бесплатно.– Проанализируйте девальвацию белорусского рубля за прошлый год и три месяца этого года, и просто сравните со ставками на депозиты в банках, – предлагает Павел Латушко, приводя красноречивые цифры: с января 2020 года девальвация рубля составила 24%, госдолг Беларуси увеличился до 59,7 млрд рублей, поставив антирекорд за все время наблюдения, убыточность предприятий растет, а инфляция на февраль 2021 года уже составила 8,7% и превысила ставку рефинансирования.– «Банкомат – обменник – банк» – это то, что по силам каждому, кто хочет перемен, – подчеркивает политик. – Сделаем себе подарок ко Дню Победы.