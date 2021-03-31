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Где больше всего убыточных предприятий? Рейтинг регионов одной картинкой

31.03.2021 11:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Где больше всего убыточных предприятий? Рейтинг регионов одной картинкой
Фото: Василий Федосенко / Reuters
В отдельных регионах Беларуси число убыточных предприятий составляет уже треть от всех имеющихся компаний.

Такие данные приводятся в сборнике Национального статистического комитета о социально-экономическом развитии регионов в январе-феврале 2021 года.

Myfin.by подготовил рейтинг самых убыточных регионов Беларуси по доле соответствующих организаций в общем числе компаний.

По данным за январь 2021 максимальная доля убыточных предприятий (32,4%) пришлась на Минск. В столице практически каждая третья компания оказалась в зоне отрицательной доходности. Второе место досталось Брестской области с 28,4% убыточных компаний. Тройку замыкает Могилевская область с 27,9% убыточных компаний.

Лучше всего финансовые дела обстоят в Гомельской области, где доля убыточных компаний составляет всего 17,4%. Отметим, что максимум прошлого года по доле убыточных компаний также был у Минска с показателем 25,4%. В этом году доля убыточных компаний значительно превышает прошлогодние показатели – в 1,2-1,3 раза.

Где больше всего убыточных предприятий? Рейтинг регионов одной картинкой

Инфографика: Myfin.by
 
Теги: Минск
 
 
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Такие данные приводятся в сборнике Национального статистического комитета.
 
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