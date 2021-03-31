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Водителя лишили прав потому, что инспектор «видел, как он сигналил». Разбираем с адвокатом, как быть в таких ситуациях
Источник материала: Tut.by
После Дня Воли
«Сообщили, что сигналил, оштрафовали и лишили прав»
Минчанин Дмитрий ехал вечером в четверг, 25 марта (напомним, это был День Воли), за рулем Renault по проспекту Независимости из центра в сторону Уручья. В этот момент на дороге было много транспорта, некоторые из машин сигналили.
— В субботу, когда я уехал на дачу, мне на мобильный позвонили, представились сотрудниками ГАИ, и сообщили, что я нарушил ПДД и должен явиться на разбирательство. Договорились встретиться в 20.00 возле ГАИ Партизанского района, — рассказал мужчина.
В назначенное время возле ОГАИ Дмитрия встретили инспекторы и пригласили присесть в их машину, где и состоялась беседа. По просьбе ГАИ водитель рассказал, что было на дороге 25 марта, когда он возвращался домой. После этого инспектор составил протокол о том, что Дмитрий нарушил ПДД: он пользования звуковым сигналом в местах проведения массовых мероприятий, это не было связано с предотвращением ДТП. Ответственность за это предусмотрена по ст. 18.13.4 КоАП Беларуси.
Напомним, сейчас санкции этой статьи предусматривают наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с лишением права сроком до одного года или без лишения.
— В протоколе я сделал отметку о своем несогласии: звуковой сигнал не подавал, аварийную ситуацию не создавал, — сообщил автомобилист. — Просил предоставить доказательство моей вины, мне сказали, что меня якобы видел какой-то инспектор.
В результате Дмитрию дали штраф четыре базовых — 116 рублей и лишили его прав на год. Мужчина с наказанием не согласен и будет его обжаловать в вышестоящей инстанции, а если это не удастся, то намерен подавать иск в суд.
Комментарий адвоката: «ГАИ должна предоставить доказательства правонарушения»
Адвокат Павел Латышев рассказал, что для привлечения водителя к ответственности по ч.4 ст. 18.13 обновленного КоАП, орган, ведущий административный процесс, в силу возложенных на него ПИКоАП обязанностей должен доказать четыре момента:
— При этом, вышеописанные факты должны подтверждаться конкретными объективными доказательствами — видеозаписями. Объяснений свидетелей, на мой взгляд, по таким делам недостаточно, — отметил адвокат. — Если водитель будет утверждать, что он не применял звуковой сигнал (не было массового мероприятия, применял сигнал для предотвращения ДТП), а свидетель будет утверждать обратное — будет иметь место прямое противоречие в соответствующих доказательствах, которые необходимо устранять. А соответствующий вариант их устранения — представление и исследование видеозаписей.
Если по таким делам видеозаписи будут отсутствовать, то здесь должен применяться обновленный принцип презумпции невиновности — любые сомнения относительно обоснованности выводов о виновности физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, толкуется в его пользу.
Также следует помнить, что ключевой особенностью ч.4 ст. 18.13 КоАП является применение звукового сигнала не по назначению именно в месте проведения массового мероприятия. Если не будет доказан факт наличия в месте применения звукового сигнала массового мероприятия — то в действиях водителя будут присутствовать признаки состава правонарушения по ч.3 ст. 18.13 КоАП, но никак не ч.4 этой статьи.
А если водитель применял звуковой сигнал для предотвращения ДТП — то в действиях такого водителя не будет ни состава правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 18.13 КоАП, ни состава правонарушения по ч.4 ст. 18.13 КоАП.
Для тех, кто считает, что его незаконно привлекают к ответственности по соответствующей статье КоАП, алгоритм действий может быть следующий:
Если постановление по делу не вынесено: ознакомиться с материалами дела, подав об этом соответствующее ходатайство. Как ознакомиться с материалами дела читайте
Если в материалах дела отсутствуют объективные доказательства, подтверждающие факт вообще применения вами звукового сигнала, наличия в месте сигнала массового мероприятия либо звуковой сигнал применялся для предотвращения ДТП — вам необходимо подготовить и подать в соответствующую прокуратуру и вышестоящее ГАИ жалобу на действия инспектора ДПС по составлению в отношении вас протокола об административном правонарушении.
Если вас вызывают в ГАИ, а ответа на жалобу нет: необходимо в ГАИ заявить ходатайство об отложении рассмотрения дела до разрешения поданных жалоб.
Если жалобы не удовлетворены либо их проигнорировали и не рассмотрели — на стадии рассмотрения дела в ГАИ необходимо на основе жалобы подготовить и подать ходатайство о прекращении административного процесса за недоказанностью либо отсутствием состава административного правонарушения (Более подробно о том, как обжаловать незаконные действия инспектора ДПС читайте
Если постановление по делу вынесено: если не ознакомились с материалами дела — необходимо это сделать. Далее необходимо подготовить и подать соответствующую жалобу на вынесенное по делу постановление. Сделать это надо в течение 10 суток со дня объявления постановления (если вы присутствовали при рассмотрении дела) либо в течение 10 суток с момента получения копии постановления (если вы отсутствовали на рассмотрении дела). Более подробно как обжаловать незаконное постановление по делу читайте
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Водителя лишили прав потому, что инспектор «видел, как он сигналил». Разбираем с адвокатом, как быть в таких ситуациях
После Дня Воли ГАИ сообщала, что будет наказывать водителей, которые «необоснованно подавали звуковые сигналы». Один из водителей, которому за это дали штраф и...
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