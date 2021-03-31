Водителя лишили прав потому, что инспектор «видел, как он сигналил». Разбираем с адвокатом, как быть в таких ситуациях

Источник материала: Tut.by

После Дня Воли ГАИ сообщала , что будет наказывать водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы. Напомним, новый КоАП ужесточил ответственность за такое нарушение. Минчанин Дмитрий оказался одним из тех водителей, который за сигнал получил не только штраф, но и лишился прав. Правда, мужчина с наказанием не согласен и говорит, что ГАИ не предоставила доказательств правонарушения. AUTO.TUT.BY разбирался в ситуации вместе с адвокатом.



Фото: Юлия Альгерчик

«Сообщили, что сигналил, оштрафовали и лишили прав»

Минчанин Дмитрий ехал вечером в четверг, 25 марта (напомним, это был День Воли), за рулем Renault по проспекту Независимости из центра в сторону Уручья. В этот момент на дороге было много транспорта, некоторые из машин сигналили.

— В субботу, когда я уехал на дачу, мне на мобильный позвонили, представились сотрудниками ГАИ, и сообщили, что я нарушил ПДД и должен явиться на разбирательство. Договорились встретиться в 20.00 возле ГАИ Партизанского района, — рассказал мужчина.

В назначенное время возле ОГАИ Дмитрия встретили инспекторы и пригласили присесть в их машину, где и состоялась беседа. По просьбе ГАИ водитель рассказал, что было на дороге 25 марта, когда он возвращался домой. После этого инспектор составил протокол о том, что Дмитрий нарушил ПДД: он пользования звуковым сигналом в местах проведения массовых мероприятий, это не было связано с предотвращением ДТП. Ответственность за это предусмотрена по ст. 18.13.4 КоАП Беларуси.

Напомним, сейчас санкции этой статьи предусматривают наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с лишением права сроком до одного года или без лишения.





— В протоколе я сделал отметку о своем несогласии: звуковой сигнал не подавал, аварийную ситуацию не создавал, — сообщил автомобилист. — Просил предоставить доказательство моей вины, мне сказали, что меня якобы видел какой-то инспектор.

В результате Дмитрию дали штраф четыре базовых — 116 рублей и лишили его прав на год. Мужчина с наказанием не согласен и будет его обжаловать в вышестоящей инстанции, а если это не удастся, то намерен подавать иск в суд.

Комментарий адвоката: «ГАИ должна предоставить доказательства правонарушения»

Адвокат Павел Латышев рассказал, что для привлечения водителя к ответственности по ч.4 ст. 18.13 обновленного КоАП, орган, ведущий административный процесс, в силу возложенных на него ПИКоАП обязанностей должен доказать четыре момента:

Факт применения звукового сигнала конкретным лицом — водителем ТС, управляющим ТС в соответствующий момент времени.

Факт того, что конкретное транспортное средство издавало звуковой сигнал.

Что звуковой сигнал применялся водителем не для предотвращения ДТП.

Что в месте применения звукового сигнала проходило соответствующее массовое мероприятие с описанием конкретного вида проводимого массового мероприятия.

— При этом, вышеописанные факты должны подтверждаться конкретными объективными доказательствами — видеозаписями. Объяснений свидетелей, на мой взгляд, по таким делам недостаточно, — отметил адвокат. — Если водитель будет утверждать, что он не применял звуковой сигнал (не было массового мероприятия, применял сигнал для предотвращения ДТП), а свидетель будет утверждать обратное — будет иметь место прямое противоречие в соответствующих доказательствах, которые необходимо устранять. А соответствующий вариант их устранения — представление и исследование видеозаписей.

Если по таким делам видеозаписи будут отсутствовать, то здесь должен применяться обновленный принцип презумпции невиновности — любые сомнения относительно обоснованности выводов о виновности физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, толкуется в его пользу.

Также следует помнить, что ключевой особенностью ч.4 ст. 18.13 КоАП является применение звукового сигнала не по назначению именно в месте проведения массового мероприятия. Если не будет доказан факт наличия в месте применения звукового сигнала массового мероприятия — то в действиях водителя будут присутствовать признаки состава правонарушения по ч.3 ст. 18.13 КоАП, но никак не ч.4 этой статьи.

А если водитель применял звуковой сигнал для предотвращения ДТП — то в действиях такого водителя не будет ни состава правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 18.13 КоАП, ни состава правонарушения по ч.4 ст. 18.13 КоАП.

Для тех, кто считает, что его незаконно привлекают к ответственности по соответствующей статье КоАП, алгоритм действий может быть следующий:

Если постановление по делу не вынесено: ознакомиться с материалами дела, подав об этом соответствующее ходатайство. Как ознакомиться с материалами дела читайте в этом материале .

Если в материалах дела отсутствуют объективные доказательства, подтверждающие факт вообще применения вами звукового сигнала, наличия в месте сигнала массового мероприятия либо звуковой сигнал применялся для предотвращения ДТП — вам необходимо подготовить и подать в соответствующую прокуратуру и вышестоящее ГАИ жалобу на действия инспектора ДПС по составлению в отношении вас протокола об административном правонарушении.

Если вас вызывают в ГАИ, а ответа на жалобу нет: необходимо в ГАИ заявить ходатайство об отложении рассмотрения дела до разрешения поданных жалоб.

Если жалобы не удовлетворены либо их проигнорировали и не рассмотрели — на стадии рассмотрения дела в ГАИ необходимо на основе жалобы подготовить и подать ходатайство о прекращении административного процесса за недоказанностью либо отсутствием состава административного правонарушения (Более подробно о том, как обжаловать незаконные действия инспектора ДПС читайте в данном материале ).

Если постановление по делу вынесено: если не ознакомились с материалами дела — необходимо это сделать. Далее необходимо подготовить и подать соответствующую жалобу на вынесенное по делу постановление. Сделать это надо в течение 10 суток со дня объявления постановления (если вы присутствовали при рассмотрении дела) либо в течение 10 суток с момента получения копии постановления (если вы отсутствовали на рассмотрении дела). Более подробно как обжаловать незаконное постановление по делу читайте в данном материале .

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