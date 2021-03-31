В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в апреле: пять важных документов

Компании смогут продавать акции работникам, магазинам запретят выделять акционные товары крупным шрифтом, ювелирку разрешат отвозить на дом покупателям, онлайн-казино обяжут получить новые лицензии, а оценщики продолжат осматривать объекты онлайн.

О самых важных для делового сообщества изменениях законодательства в апреле — в обзоре Naviny.by.





Виртуальные казино обязаны иметь определенную лицензию

Основание: указ № 305 от 7 августа 2018 года.

Дата начала действия: 1 апреля 2021 года.

Детали. Чтобы юридические лица могли содержать букмекерскую контору или тотализатор в интернете после 1 апреля, в их лицензии должна быть составляющая работа и услуга «содержание виртуального игорного заведения».

Кроме того, лицензия обязана включать доменное имя сайта, где организуются или проводятся онлайн азартные игры.

При этом само виртуальное игорное заведение должно отвечать требованиям постановления Совмина № 139 от 1 марта 2019 года.

В этой связи компаниям, которые действуют на основании лицензий, выданных до 1 апреля 2019 года, нужно срочно предпринять ряд действий.

МНС рассказывает , что именно должны сделать юрлица не позднее 00:00 часов 1 апреля.

Кроме того, министерство напоминает об ответственности за нарушения лицензионной деятельности.

Максимальная административка представляет собой штраф до 500 базовых величин (до 14 500 рублей) с конфискацией до 100% суммы дохода, который получен незаконным путем. А максимальная уголовка — лишение свободы на срок до двух лет со штрафом.

Продавцы не смогут выделять «акционку» крупным шрифтом

Основание: постановление Совмина № 774 от 30 декабря 2020 года.

Дата начала действия: 2 апреля 2021 года.

Детали. Торговым объектам придется переписать ценники на товары по акциям.

Правительство требует, чтобы цена на товары и продукцию общепита, которые идут по акции, была проставлена определенным шрифтом.

Причем использовать его следует не только на ценниках, но вообще при указании всех данных о товаре с учетом скидки, ее размере и условиях предоставления.

Этот шрифт должен быть меньше того, что используется для обозначения первоначальной цены, то есть цены товара/продукции без скидки.

Раньше продавцы могли ставить на товары со скидкой ценники, используя для них очень большие шрифты. Но МАРТ посчитал, что это вводит покупателей в заблуждение по поводу реальной цены товара.

Если скидка дается при выполнении каких-то условий, торговые организации должны сообщать покупателям информацию о цене на товар без учета скидки, с ее учетом, а также сведения о размере скидки и условиях ее предоставления.

Кроме того, Совмин установил требования к размеру шрифта ценников на пищевых продуктах за один килограмм или один литр.

Размер этого шрифта должен быть не меньше половины размера шрифта, которым указывается цена за единицу товара.

Ювелирку разрешат доставлять покупателям домой

Основание: указ № 36 от 1 февраля 2021 года.

Дата начала действия: 12 апреля 2021 года.

Детали. Организации и ипэшники cмогут вести интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и камней вне объектов/мест выполнения работ/оказания услуг.

Другими словами, продавать ювелирку в интернете теперь можно, доставляя ее клиентам с помощью курьерской службы.

Эта новая для субъектов хозяйствования возможность обсуждалась с лета 2020 года.

Напомним, сейчас покупатели могут выбирать и заказывать ювелирные украшения из драгметаллов через интернет. Но чтобы оплатить понравившиеся серьги, кольцо или браслет, им нужно ехать в магазин. Ведь ювелирку в Беларуси разрешено продавать только в стационарных торговых объектах.

С 12 апреля ограничение будет отменено. Однако юридическим лицам и ипэшникам, которые хотят использовать курьеров для доставки, нужно выполнить два условия.

Во-первых, они обязаны иметь лицензии на деятельность, связанную с драгоценными металлами и камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля такими металлами и камнями.

Во-вторых, ювелирка должна быть белорусского производства и промаркирована кодами идентификации.

При этом продавать такие товары вне стационарных торговых объектов разрешено только по 31 августа 2022 года.

Компании смогут продавать или отдавать даром свои акции сотрудникам

Основание: закон № 95-З от 5 января 2021 года.

Дата начала действия: 28 апреля 2021 года.

Детали. Работники хозяйственных обществ, включая членов совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа, смогут покупать или получать бесплатно доли/акции своих компаний.

Это стало возможно благодаря поправкам в закон «О хозяйственных обществах».

При этом общества с ограниченной ответственностью получат право безвозмездно передавать или продавать часть доли в уставном фонде работникам компании, а акционерные общества — проводить эмиссию акций дополнительного выпуска для того, чтобы затем, опять же, передавать их бесплатно или продавать своим сотрудникам.

Характер нововведений, по мнению специалистов, схож с институтом опционов.

Зарубежные компании используют опционы, чтобы дополнительно мотивировать ключевых сотрудников и в результате увеличить собственную капитализацию.

В рамках опциона работник может получить акции/доли фирмы, если выполнит конкретные условия. Например, если достигнет установленных показателей KPI или проработает в компании определенное количество лет.

В то же время для частного белорусского бизнеса закон № 95-З не устанавливает критерии, по которым опцион в виде акций/долей дается сотрудникам. Этот вопрос стороны решают по своему усмотрению.

ООО, в уставных фондах которых доли принадлежат Республике Беларусь или ее административно-территориальным единицам, могут безвозмездно передавать или продавать доли своим сотрудникам по согласованию с президентом.

При этом бесплатная передача таких долей возможна лишь «при условии достижения показателей эффективности деятельности ООО по истечении сроков, определенных гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами».

Оценщики продолжат осматривать объекты онлайн

Основание: решение Госкомимущества.

Дата окончания действия: 1 мая 2021 года.

Детали. Организации и ипэшники, которые занимаются оценочной деятельностью, смогут еще и в апреле осматривать объекты оценки с помощью видеосвязи через интернет в режиме онлайн.

В своей работе оценщики должны учитывать рекомендации Госкомимущества.

Эти указания изложены в письме № 10-10/2431/вн от 10 апреля 2020 года.

Так, на фотографиях (скриншотах), сделанных во время онлайн-осмотра, оценщику нужно, прежде всего, отразить внешний вид объекта оценки.

Снимки должны позволить однозначно идентифицировать объект оценки, его состояние и месторасположение.

Тот факт, что объект осматривался по каналам видеосвязи в режиме онлайн, следует отразить в договоре на оказание услуг по проведению независимой оценки и в задании на оценку.