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«Белавиа» вновь будет летать в Калининград
Источник материала: Навiны
Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщила о возобновлении рейсов в Калининград.
Регулярное сообщение с Минском возобновится 2 апреля.
Перелеты будут возможны по пятницам:
вылет из Минска в 08:30, прибытие в Калининград — в 08:30 (время указано местное;
вылет из Калининграда — в 09:10, прибытие в Минск — в 11:10.
В авиакомпании рекомендовали пассажирам «заранее уточнять подробности по ограничениям на въезд/выезд в страну назначения».
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Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщила о возобновлении рейсов в Калининград.
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