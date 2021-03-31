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«Белавиа» вновь будет летать в Калининград

31.03.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщила о возобновлении рейсов в Калининград.

«Белавиа» вновь будет летать в Калининград
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Регулярное сообщение с Минском возобновится 2 апреля.

Перелеты будут возможны по пятницам:

вылет из Минска в 08:30, прибытие в Калининград — в 08:30 (время указано местное;

вылет из Калининграда — в 09:10, прибытие в Минск — в 11:10.

В авиакомпании рекомендовали пассажирам «заранее уточнять подробности по ограничениям на въезд/выезд в страну назначения».

 

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Теги: Минск
 
 
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Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщила о возобновлении рейсов в Калининград.
 
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