Гинеколог объясняет, почему ПМС не миф и его надо лечить

Массовая культура подарила миру десятки мифов о ПМС: иногда говорят, что это простые перепады настроения или даже выдумка, а иногда, что это период, когда женщинам особенно хочется мороженого. Врач-гинеколог объяснила, что такое предменструальный синдром на самом деле и почему его важно лечить.
Предменструальный синдром (ПМС) — это комплекс симптомов, состоящий из нейропсихических, вегетативно-сосудистых и обменно-эндокринных нарушений.
Эти нарушения проявляются во второй фазе цикла за 2−10 дней до начала менструации и исчезают примерно на четвертый день цикла. Частота ПМС зависит от возраста женщины, чем старше — тем выше вероятность.
Какие у него основные симптомы?
На самом деле их много и для каждой женщины они индивидуальны.
Выделяют пять форм ПМС в зависимости от того, какие симптомы выходят на первый план.
Отечная форма ПМС: прибавка веса, отеки лица, голеней, пальцев рук, болезненность молочных желез, кожный зуд, потливость, жажда, нарушения функции ЖКТ (диарея или, наоборот, запоры, вздутие живота).
Цефалгическая форма: головные боли по типу мигрени с тошнотой или рвотой, головокружения, тахикардия, повышенная чувствительность к запахам. Головная боль имеет специфический характер: пульсирующая, дергающая, нередко сопровождающаяся тошнотой, рвотой.
Кризовая форма ПМС часто встречается у женщин после сорока лет. Характерны кризы, сопровождающиеся повышением давления, болями в сердце, чувством страха. При этом на кардиограмме не будет выраженных изменений.
Крайне редко наблюдаются атипичные формы ПМС: гипертермическая, с повышением температуры тела во вторую фазу цикла, без признаков воспаления и циклические аллергические реакции вплоть до отека Квинке.
Если у женщины есть только один симптом из перечисленных — это считается ПМС?
Да, если этот симптом значительно выражен, повторяется на протяжении трех циклов и нет других причин для его появления.
Почему он вообще появляется?
Исторически первой является гормональная теория Франка, выдвинутая им в 1931 году. Полагалось, что ПМС развивается на фоне гиперэстрогении и недостаточности прогестерона. Доктор был «очень добрым» и предлагал лечить пациенток удалением яичников. При дальнейшем изучении данной проблемы было установлено, что теория нерабочая.
Вопрос происхождения проблемы все еще открыт. Но в настоящее время считают, что решающими в возникновении ПМС являются естественные колебания гормонов в течение цикла, их взаимодействие с серотонином, эндорфином и вегетативной нервной системой.
ПМС считается нарушением или это норма?
Безусловно, ПМС — это не норма. Согласитесь, быть зависимой от цикла вряд ли захочет любая современная женщина. Да и все эти неприятные симптомы вряд ли достойны того, чтобы их терпели. Кстати, была отмечена большая частота ПМС у женщин интеллектуального труда.
В каких случаях игнорирование ПМС опасно?
На мой взгляд, особенно опасно игнорировать ПМДР и кризовую форму ПМС. При наличии симптомов следует быть уверенной в том, что это не проявление других заболеваний, просто ухудшающих свое течение во вторую фазу цикла, поэтому не нужно игнорировать любые симптомы. Важно обязательно обратиться к врачу.
Как облегчить симптомы ПМС?
Это может быть поведенческая и медикаментозная терапия. В первом случае нужно изменить стиль жизни: установить режим труда и отдыха, заниматься регулярной физической активностью, правильно питаться, любить себя. Хороший эффект показало иглоукалывание.
Также было доказано, что употребление алкоголя и курение связаны с увеличением риска ПМС.
Во втором случае необходимо обратиться к своему врачу для подбора терапии в зависимости от того, какие симптомы преобладают именно у вас. Иногда лечение ПМС — это задача не только гинеколога, но и терапевта, психотерапевта, других смежных специалистов.
ПМС может проявляться не каждый цикл?
Да, такое может быть. Установлено, что для проявления симптомов ПМС важным условием должно быть наличие овуляции. В норме за год у каждой женщины могут быть ановуляторные циклы. Соответственно, ПМС в эти месяцы не будет.
ПМС можно вылечить полностью?
Для успешного лечения необходимо грамотное обследование и выявление «поломок»: будь то дефициты витаминов, микронутриентов или же банальный недостаток любви к себе.
Если говорить о мировых рекомендациях, то в настоящее время препаратами выбора являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Терапия должна быть длительной — от шести месяцев.
С целью отключения циклических гормональных изменений назначают оральные контрацептивы. Хорошо себя зарекомендовали монофазные оральные контрацептивы, содержащие дроспиренон, в сочетании с низкой дозой эстрогена. Уровень доказательности у них — А, как и у препаратов первой группы, то есть и КОКами можно лечить.
Прием витамина В6 также может улучшить симптомы ПМС. При легкой форме ПМС, сопровождающейся мастодинией, себя зарекомендовали растительные препараты на основе витекса священного. Сочетание с игнацией, лилией тигровой, ирисом помогают снизить нервное напряжение, купировать мигрень, легкие психовегетативные расстройства.
Но важно, чтобы необходимые препараты и правильную их дозировку назначил врач после обследования.