Гинеколог объясняет, почему ПМС не миф и его надо лечить

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Массовая культура подарила миру десятки мифов о ПМС: иногда говорят, что это простые перепады настроения или даже выдумка, а иногда, что это период, когда женщинам особенно хочется мороженого. Врач-гинеколог объяснила, что такое предменструальный синдром на самом деле и почему его важно лечить.



Марина ИсаковаВрач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог. блог в Instagram Ведетв Instagram

Что такое ПМС? Предменструальный синдром (ПМС) — это комплекс симптомов, состоящий из нейропсихических, вегетативно-сосудистых и обменно-эндокринных нарушений. Эти нарушения проявляются во второй фазе цикла за 2−10 дней до начала менструации и исчезают примерно на четвертый день цикла. Частота ПМС зависит от возраста женщины, чем старше — тем выше вероятность.

Какие у него основные симптомы? На самом деле их много и для каждой женщины они индивидуальны. Выделяют пять форм ПМС в зависимости от того, какие симптомы выходят на первый план. Отечная форма ПМС: прибавка веса, отеки лица, голеней, пальцев рук, болезненность молочных желез, кожный зуд, потливость, жажда, нарушения функции ЖКТ (диарея или, наоборот, запоры, вздутие живота). Цефалгическая форма: головные боли по типу мигрени с тошнотой или рвотой, головокружения, тахикардия, повышенная чувствительность к запахам. Головная боль имеет специфический характер: пульсирующая, дергающая, нередко сопровождающаяся тошнотой, рвотой. Нейропсихическая форма, называется еще предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР). Сопровождается перепадами настроения, раздражительностью, вспышками гнева, депрессией, слабостью, быстрой утомляемостью, тоской, чувством страха, плаксивостью, суицидальными мыслями. Кризовая форма ПМС часто встречается у женщин после сорока лет. Характерны кризы, сопровождающиеся повышением давления, болями в сердце, чувством страха. При этом на кардиограмме не будет выраженных изменений. Крайне редко наблюдаются атипичные формы ПМС: гипертермическая, с повышением температуры тела во вторую фазу цикла, без признаков воспаления и циклические аллергические реакции вплоть до отека Квинке.

Если у женщины есть только один симптом из перечисленных — это считается ПМС? Да, если этот симптом значительно выражен, повторяется на протяжении трех циклов и нет других причин для его появления.



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Почему он вообще появляется? Исторически первой является гормональная теория Франка, выдвинутая им в 1931 году. Полагалось, что ПМС развивается на фоне гиперэстрогении и недостаточности прогестерона. Доктор был «очень добрым» и предлагал лечить пациенток удалением яичников. При дальнейшем изучении данной проблемы было установлено, что теория нерабочая. Вопрос происхождения проблемы все еще открыт. Но в настоящее время считают, что решающими в возникновении ПМС являются естественные колебания гормонов в течение цикла, их взаимодействие с серотонином, эндорфином и вегетативной нервной системой.

ПМС считается нарушением или это норма? Безусловно, ПМС — это не норма. Согласитесь, быть зависимой от цикла вряд ли захочет любая современная женщина. Да и все эти неприятные симптомы вряд ли достойны того, чтобы их терпели. Кстати, была отмечена большая частота ПМС у женщин интеллектуального труда.

В каких случаях игнорирование ПМС опасно? На мой взгляд, особенно опасно игнорировать ПМДР и кризовую форму ПМС. При наличии симптомов следует быть уверенной в том, что это не проявление других заболеваний, просто ухудшающих свое течение во вторую фазу цикла, поэтому не нужно игнорировать любые симптомы. Важно обязательно обратиться к врачу.



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Как облегчить симптомы ПМС? Это может быть поведенческая и медикаментозная терапия. В первом случае нужно изменить стиль жизни: установить режим труда и отдыха, заниматься регулярной физической активностью, правильно питаться, любить себя. Хороший эффект показало иглоукалывание. Также было доказано, что употребление алкоголя и курение связаны с увеличением риска ПМС. Во втором случае необходимо обратиться к своему врачу для подбора терапии в зависимости от того, какие симптомы преобладают именно у вас. Иногда лечение ПМС — это задача не только гинеколога, но и терапевта, психотерапевта, других смежных специалистов.

ПМС может проявляться не каждый цикл? Да, такое может быть. Установлено, что для проявления симптомов ПМС важным условием должно быть наличие овуляции. В норме за год у каждой женщины могут быть ановуляторные циклы. Соответственно, ПМС в эти месяцы не будет.

ПМС можно вылечить полностью? Для успешного лечения необходимо грамотное обследование и выявление «поломок»: будь то дефициты витаминов, микронутриентов или же банальный недостаток любви к себе. Если говорить о мировых рекомендациях, то в настоящее время препаратами выбора являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Терапия должна быть длительной — от шести месяцев. С целью отключения циклических гормональных изменений назначают оральные контрацептивы. Хорошо себя зарекомендовали монофазные оральные контрацептивы, содержащие дроспиренон, в сочетании с низкой дозой эстрогена. Уровень доказательности у них — А, как и у препаратов первой группы, то есть и КОКами можно лечить. Прием витамина В6 также может улучшить симптомы ПМС. При легкой форме ПМС, сопровождающейся мастодинией, себя зарекомендовали растительные препараты на основе витекса священного . Сочетание с игнацией, лилией тигровой, ирисом помогают снизить нервное напряжение, купировать мигрень, легкие психовегетативные расстройства. Но важно, чтобы необходимые препараты и правильную их дозировку назначил врач после обследования.