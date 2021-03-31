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Белорусский фонд спортивной солидарности начал кампанию против алкоголя и курения

31.03.2021 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) объявил о запуске в Facebook и Instagram кампании #СборнаяЗОЖ, в которой предлагает присоединиться к команде за здоровый образ жизни, заняться спортом и отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя.


Фото: SOS BY

Участниками кампании стали известные белорусские спортсмены, среди которых Александра Герасименя, Виталий Гурков, Андрей Кравченко, Наталья Лещик, Степан Попов, Павел Санкович, Сергей Скиба, Дмитрий Шершань, Светлана Куделич и Александр Игнатович.

«В 2020 году бюджет Беларуси получил более одного миллиарда долларов от акцизов на сигареты и алкоголь. При этом ежегодно в Беларуси от болезней, связанных с курением, умирает около 15,5 тыс. человек. Алкоголь уносит жизни еще 20 тысяч человек. Мы призываем белорусов отказаться от вредных привычек и присоединиться к нашей кампании» — отметила трехкратная олимпийская призерка Александра Герасименя.

«По статистике Всемирной организации здравоохранения, в Беларуси 48,4% мужчин и 12,6% женщин курят, а с алкоголем ситуация еще печальнее: 64,9% мужчин и 41,8% женщин периодически употребляют спиртное. Каждый год страна тратит более $ 125 млн на лечение неинфекционных заболеваний, связанных с воздействием табачного дыма, злоупотреблением алкоголем, нездоровым питанием. При этом табачные компании находятся в привилегированном, экономически благоприятном положении: ради заводов перекраивают границы городов, снижают налоговые ставки, отменяют пошлины, чтобы всячески нарастить объемы производства, а рядовые белорусы болеют и умирают», — добавил исполнительный директор Фонда Александр Опейкин.

Как сообщает БФСС, Чтобы принять участие в кампании, достаточно заявить в своих социальных сетях, что ты в команде, разместив главный хештег кампании #СборнаяЗОЖ, подписаться на аккаунт проекта в Facebook и Instagram, поделиться своими активностями, результатами и отметить фонд в сториз.

 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) объявил о запуске в Facebook и Instagram кампании #СборнаяЗОЖ, в которой предлагает присоединиться к команде за здоровый...
 
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