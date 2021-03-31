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Миллиардер назвал свою команду для полета на космическом корабле SpaceX
Источник материала: Tut.by
Три человека присоединятся к Джареду Айзекману для полета на космическом корабле компании SpaceX. Об этом сообщает
Это профессор колледжа из Аризоны 51-летний Сиан Проктор, 41-летний инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски из штата Вашингтон, а также ассистент врача Хейли Арсено, работающая в детском исследовательском госпитале Святого Джуда в штате Теннесси. Айзекман пояснил, что, подбирая команду, хотел дать возможность слетать в космос небогатым людям.
Этот экипаж может стать первым, который направится в космос без профессионального космонавта. По словам Айзекмана, корабль облетит Землю на высоте 539 км. Запуск был запланирован на октябрь, но может состояться уже 15 сентября.
О намерении участвовать в космическом полете и профинансировать его для других членов экипажа Айзекман
Стоимость самого полета Айзекман не назвал. Часть средств, 100 млн долларов, он уже выделил на благотворительность.
В январе Associated Press со ссылкой на заявление компании Axiom, производящей модули и компоненты для орбитальных станций,
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Этот экипаж может стать первым, который направится в космос без профессионального космонавта.
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