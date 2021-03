31 сакавіка ў Сяргея Зікрацкага забяруць ліцэнзію адваката

Источник материала: Свабода

24 сакавіка Сяргея Зікрацкага на кваліфікацыйнай камісіі ў Міністэрстве юстыцыі прызналі недастаткова кваліфікаваным адвакатам. Пра пасяджэньне пра выключэньне, прызначанае на 31 сакавіка, Зікрацкі напісаў у фэйсбуку.

«Даведаўся, што маё выключэньне з калегіі адвакатаў вырашылі фарсіраваць. У папярэдніх выпадках непраходжаньня атэстацыі калегія адвакатаў чакала, пакуль Мінюст спыніць дзеяньне ліцэнзіі, а толькі потым выключала адваката. Цяпер жа калегія адвакатаў вырашыла быць першай. Мін’юст маю ліцэнзію яшчэ не забраў, але пасяджэньне па выключэньні мяне з калегіі адвакатаў заплянавана ўжо на 31 сакавіка».

