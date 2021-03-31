«Решили форсировать». Адвоката Зикрацкого исключили из коллегии

— Я узнал, что мое исключение из коллегии адвокатов решили форсировать. В предыдущих случаях непрохождения аттестации коллегия адвокатов ждала, пока Минюст прекратит действие лицензии, а только потом исключала адвоката. Теперь же коллегия адвокатов решила быть первой. Минюст мою лицензию еще не забрал, но заседание по исключению меня из коллегии адвокатов запланировано уже на 31 марта, — написал Зикрацкий у себя в Facebook.





— Решением Совета Минской областной коллегии адвокатов от 31 марта я исключен из коллегии адвокатов. Теперь я не могу осуществлять адвокатскую деятельность, — сказал позже Зикрацкий TUT.BY.





Напомним, 24 марта Зикрацкого вызвали на переаттестацию, где Квалификационная комиссия признала, что адвокат обладает «недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать адвокатом». Основанием для вызова на переаттестацию стал ряд комментариев Зикрацкого в СМИ. Министерство юстиции посчитало, что эти комментарии не в полной мере соответствуют законодательству, а потому свидетельствуют о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей.





А кто еще?

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак. Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон, ​​​​​​ Андрей Барташевич, Николай Ётка и Елена Шинкаревич, Сергей Пичуха.





В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.





Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов хотят ограничить и законом. Недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям.





О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН.





В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.

24 марта на очередном заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности были приняты решения: о неполном соответствии адвокатов Андрея Белохвоста, Александра Емельяненко, Андрея Титова требованиям законодательс отсрочкой аттестации на шесть месяцев; о невозможности выполнения адвокатами Ольгой Баранчик, Сергеем Зикрацким, Борисом Лесковским, Владиславом Филиповичем своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации.





Владимир Созончук, который защищал политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова (Серый кот) и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову), лишился лицензии «в связи с применением к нему дисциплинарного взыскания за совершение проступка, несовместимого со званием адвоката». Напомним, он отказался давать подписку о неразглашении, за что и получил взыскание.





Все адвокаты, которые признаны недостаточно квалифицированными или лишились лицензии, занимались «политическими» делами: уголовными и административными.











