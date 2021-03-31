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Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5

31.03.2021 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Sony объявила о повышении с 1 апреля цен на PlayStation 5 для российского региона. Так как в Беларусь официальные поставки приставок тоже идут из России, скорее всего, консоль подорожает и в нашей стране. Впрочем, всем все равно, потому что по рекомендованным ценам PlayStation 5 все равно не найти.

Обе модели PlayStation 5 станут дороже на 3000 российских рублей. Если соразмерное подорожание коснется и Беларуси, то вместо 1600 рублей официальная цена версии с дисководом составит 1700 рублей.

Впрочем, ни за 1600, ни за 1700, ни за 2000 рублей PlayStation 5 у нас все равно найти невозможно. Не исключено, однако, что вслед за официальным подорожанием подтянется и стоимость «серых» консолей.

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Компания Sony объявила о повышении с 1 апреля цен на PlayStation 5 для российского региона. Так как в Беларусь официальные поставки приставок тоже идут из России, скорее...
 
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