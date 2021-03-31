|
Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5
Источник материала: Onliner
Компания Sony
Обе модели PlayStation 5 станут дороже на 3000 российских рублей. Если соразмерное подорожание коснется и Беларуси, то вместо 1600 рублей официальная цена версии с дисководом составит 1700 рублей.
Впрочем, ни за 1600, ни за 1700, ни за 2000 рублей PlayStation 5 у нас все равно найти невозможно. Не исключено, однако, что вслед за официальным подорожанием подтянется и стоимость «серых» консолей.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Sony объявила о повышении с 1 апреля цен на PlayStation 5 для российского региона. Так как в Беларусь официальные поставки приставок тоже идут из России, скорее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)