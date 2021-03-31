Рассказываем о модной штуке, которой не хватает в вашей квартире: растения в закрытых банках

Источник материала: Onliner

Если на вашем подоконнике еще осталось место между сувенирами, свечками и кактусами, есть штуковина, которой можно его заполнить — флорариум. Во многих европейских странах они уже давно пользуются популярностью, а у нас появились относительно недавно. Флорариум — это растительный террариум: закрытая стеклянная емкость, внутри которой живет растение. Выглядит все это симпатично, но так ли просто за ним ухаживать? Поговорили с минчанином, который создает такую красоту.

Что такое флорариум?

Флорариумом можно назвать только те растение, которые растут под крышкой — иначе это просто растения в необычной вазе. Крышка помогает создать закрытую экосистему: влага циркулирует внутри и не испаряется, за счет этого внутри поддерживается высокая влажность. Земля остается влажной, растениям есть чем питаться, поэтому часто поливать их не нужно: некоторые могут стоять без полива больше года.











В банку можно запихнуть любое растение?

Нет, подходят только те, что любят повышенную влажностью — другие просто сгниют. Пока в каталоге Onliner есть лишь один продавец такой красоты. Денис Орлов увидел такие в Польше (там они настолько популярны, что в учебниках по биологии уже появились параграфы об этом искусстве) и решил вырастить нечто подобное самостоятельно. Парень начал экспериментировать, а со временем стал заниматься созданием флорариумов профессионально.

Все растения привозятся из Голландии, хотя купить их можно и в Минске (но втридорога).





— У меня есть доступ к площадке аукциона в Голландии, я могу выбрать там растение. Растения нужны именно миниатюрные, и с этим сложнее всего, потому что их не так много.





Растения привозят на фуре с терморегуляцией. Я их рассаживаю и наблюдаю полгода, после чего выставляю на продажу, — рассказывает Денис.





Такие растения любят рыхлую землю — Денис смешивает несколько видов, чтобы создать подходящий состав.





В сосуды он засыпает кварцевый песок, украшает микровселенную камнями, декоративным мхом.





В теории сделать такой можно и самому, однако для этого нужно изучить довольно много нюансов и потратить время.

Как ухаживать за флорариумом?

Уход за всеми растениями примерно одинаковый и довольно простой: нужно следить за уровнем влажности и количеством получаемого растением света.

— Растению нужно дать время на акклиматизацию. Если влажность будет слишком высокой, растение сгниет. Определить ее можно на глаз: если стенки запотевают, на них появляются капли, нужно просто открыть крышку и проветрить. Как только запотевание станет едва заметным или вообще исчезнет, можно закрывать — и все будет хорошо.





Фитолампу ставить совсем необязательно: хватает искусственного света. У меня стоят обычные диодные лампы, и этого вполне достаточно. В таких условиях растения не растут, но вполне хорошо себя чувствуют.

Может ли цветок перерасти банку?

Нет. Для роста им нужен углекислый газ, а в банке его мало. За счет этого такие растения увеличиваются крайне медленно. В некоторых случаях ветки могут достать крышки, но через какое-то время они поймут, что расти им некуда, и прекратят безобразие.

С чего лучше начать?

С фикуса. Они самые непривередливые, уход практически не нужен.











Фиттонии тоже не требуют особого внимания. Если переувлажнить землю, у них может отгнить ствол, но при этом эти растения могут пустить новые корешки и жить дальше. Но могут и не пустить.

Самый привередливый — мирт, хотя его очень любят покупать в подарок. Из-за недостатка света у мирта могут темнеть листья, что со временем может привести к гибели дерева.









А что, если разбить банку? Выбрасывать?

Это происходит довольно часто, и в таком случае магазины обычно предлагают услуги по замене. Погибший цветок тоже можно заменить.

— Есть полный сервис: если растение внутри загрязнилось из-за испарений, можно привезти его на чистку и полировку. Если надоело или сильно разрослось — тоже меняем. Цена обслуживания зависит от размеров флорариума и от растения. Например, самый маленький шарик с фиттонией могу поменять за 25 рублей.

Насколько у нас все это популярно?

Пока не особо. Чаще всего минчане покупают флорариумы в подарок, себе пока берут единицы. Сейчас Денис занимается только этим бизнесом. Говорит, что шиковать не приходится, но на жизнь хватает.





На данный момент самый дешевый флорариум в нашем каталоге стоит 59,99 рубля. Это обычная фиттония в небольшом сосуде. Самый дорогой — 159,99. За эти деньги предлагают композицию с фикусом и фиттонией.