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Главное в среду. Госдеп рассказал о нарушении прав человека в Беларуси, еврокомиссар призвал Беларусь уважать меньшинства

31.03.2021 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, в середине недели мы продолжаем рассказывать о главных событиях в Беларуси. Госдеп США презентовал доклад о правах человека в Беларуси, еврокомиссар призвал наши власти к уважению прав меньшинств, а Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Николая Дедка. По традиции рассказываем подробнее обо всех этих событиях чуть ниже.

Одной строкой. Всемирный банк заявил, что Беларусь стала лидером среди должников России, дело о студенческих протестах направлено в суд

  • Всемирный банк: Беларусь стала лидером среди должников России.
  • Дело о студенческих протестах отправлено в суд. Обвиняемых 12, в том числе работница университета.
  • Два месяца протестов, 400 убитых. Что будет с протестующей Мьянмой?
  • Приговор по делу о «желании отомстить»: 6 и 7 лет колонии.
  • Евро и доллар проседают, российский рубль набирает обороты.
  • В Беларуси вождение без прав хотят перевести в разряд уголовных преступлений.

А мы переходим к политическим новостям в нашей стране.

Госдеп США презентовал доклад о правах человека в странах мира. В нем есть раздел о Беларуси

Госсекретарь США Энтони Блинкен презентовал доклад Госдепартамента о ситуации с правами человека в странах мира за 2020 год. Есть там и раздел про Беларусь. В нем отмечается, что Беларусь — авторитарное государство, а также перечисляются нарушения прав человека, которые наблюдались в стране после президентских выборов 2020 года. Вот некоторые из перечисленных нарушений:

  • произвольное лишение жизни;
  • пытки и другие жестокие виды обращения и наказания;
  • небезопасные условия в тюрьмах;
  • произвольные аресты и задержания;
  • проблемы в обеспечении справедливым судебным разбирательством;
  • заключение в тюрьмы по политическим мотивам;
  • вмешательство в личную жизнь;
  • ограничение свободы слова, прессы, интернета, а также собраний;
  • серьезная коррупция;
  • дискриминация и социальное насилие.

Еврокомиссар призвал Беларусь к уважению прав меньшинств

Еврокомиссар Оливер Вархеи призвал власти Беларуси уважать права меньшинств. Такое заявление он сделал в своем Twitter.

«Неприемлемое обращение властей Беларуси с представителями польского меньшинства. Права меньшинств должны уважаться! Евросоюз продолжает поддерживать белорусский народ в его стремлении к свободе», — заявил он.

Главное в среду. Госдеп рассказал о нарушении прав человека в Беларуси, еврокомиссар призвал Беларусь уважать меньшинства

Адвоката Сергея Зикрацкого лишили лицензии

Адвоката Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов, рассказал он Onliner.

«В 11 часов прошло заседание. Решением Совета Минской областной коллегии адвокатов от 31 марта я исключен из коллегии адвокатов. Теперь я не могу осуществлять адвокатскую деятельность», — пояснил он.

Главное в среду. Госдеп рассказал о нарушении прав человека в Беларуси, еврокомиссар призвал Беларусь уважать меньшинства

СК возбудил уголовные дела в отношении Николая Дедка

Следственный комитет сообщает, что ведомство возбудило уголовные дела в отношении Николая Дедка.

В сообщении отмечается, что во время расследования следователи получили доказательства причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению преступлений, в том числе предусмотренных ст. 342, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 295-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование уголовного дела продолжается.

Главное в среду. Госдеп рассказал о нарушении прав человека в Беларуси, еврокомиссар призвал Беларусь уважать меньшинства

Александра Герасименя и Белорусский фонд спортивной солидарности запускают кампанию против табака и алкоголя

Белорусский фонд спортивной солидарности запускает в Facebook и Instagram кампанию #СборнаяЗОЖ с призывом к белорусам присоединиться к команде за здоровый образ жизни, заняться спортом и отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя. Участниками кампании стали Александра Герасименя, Виталий ГурковАндрей Кравченко, Наталья Лещик, Павел Санкович, Сергей Скиба, Дмитрий Шершань, Светлана Куделич, Александр Игнатович и другие спортсмены.

Чтобы принять участие в кампании, достаточно заявить в своих социальных сетях, что ты в команде, разместив главный хештег кампании #СборнаяЗОЖ, подписаться на аккаунт проекта в Facebook и Instagram, поделиться своими активностями, результатами и отметить фонд в сторис.

Продолжается суд над Виктором Бабарико

Пресс-служба Виктора Бабарико сообщает, что сегодня над политиком продолжается суд.

«Сегодня он в белой рубашке и по традиции улыбается», — говорится в сообщении.

Журналиста Андрея Александрова и его девушку поставили на учет как «склонных к экстремизму»

БАЖ сообщает, что журналиста Андрея Александрова и его девушку поставили на учет как «склонных к экстремизму». Раньше на похожий учет поставили журналистку Екатерину Андрееву и Николая Дедка.

Главное в среду. Госдеп рассказал о нарушении прав человека в Беларуси, еврокомиссар призвал Беларусь уважать меньшинства

А что в мире?

(будет дополнено)

 
 
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Итак, в середине недели мы продолжаем рассказывать о главных событиях в Беларуси. Госдеп США презентовал доклад о правах человека в Беларуси, еврокомиссар призвал...
 
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