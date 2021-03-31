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Главное в среду. Госдеп рассказал о нарушении прав человека в Беларуси, еврокомиссар призвал Беларусь уважать меньшинства
Источник материала: Onliner
Итак, в середине недели мы продолжаем рассказывать о главных событиях в Беларуси. Госдеп США презентовал доклад о правах человека в Беларуси, еврокомиссар призвал наши власти к уважению прав меньшинств, а Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Николая Дедка. По традиции рассказываем подробнее обо всех этих событиях чуть ниже.
Одной строкой. Всемирный банк заявил, что Беларусь стала лидером среди должников России, дело о студенческих протестах направлено в суд
А мы переходим к политическим новостям в нашей стране.
Госдеп США презентовал доклад о правах человека в странах мира. В нем есть раздел о Беларуси
Госсекретарь США Энтони Блинкен презентовал доклад Госдепартамента о ситуации с правами человека в странах мира за 2020 год. Есть там и
Еврокомиссар призвал Беларусь к уважению прав меньшинств
Еврокомиссар Оливер Вархеи призвал власти Беларуси уважать права меньшинств. Такое заявление он сделал в своем Twitter.
«Неприемлемое обращение властей Беларуси с представителями польского меньшинства. Права меньшинств должны уважаться! Евросоюз продолжает поддерживать белорусский народ в его стремлении к свободе», — заявил он.
Адвоката Сергея Зикрацкого лишили лицензии
Адвоката Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов, рассказал он Onliner.
«В 11 часов прошло заседание. Решением Совета Минской областной коллегии адвокатов от 31 марта я исключен из коллегии адвокатов. Теперь я не могу осуществлять адвокатскую деятельность», — пояснил он.
СК возбудил уголовные дела в отношении Николая Дедка
Следственный комитет
В сообщении отмечается, что во время расследования следователи получили доказательства причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению преступлений, в том числе предусмотренных ст. 342, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 295-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Расследование уголовного дела продолжается.
Александра Герасименя и Белорусский фонд спортивной солидарности запускают кампанию против табака и алкоголя
Белорусский фонд спортивной солидарности запускает в Facebook и Instagram кампанию #СборнаяЗОЖ с призывом к белорусам присоединиться к команде за здоровый образ жизни, заняться спортом и отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя. Участниками кампании стали Александра Герасименя, Виталий Гурков, Андрей Кравченко, Наталья Лещик, Павел Санкович, Сергей Скиба, Дмитрий Шершань, Светлана Куделич, Александр Игнатович и другие спортсмены.
Чтобы принять участие в кампании, достаточно заявить в своих социальных сетях, что ты в команде, разместив главный хештег кампании #СборнаяЗОЖ, подписаться на аккаунт проекта в
Продолжается суд над Виктором Бабарико
Пресс-служба Виктора Бабарико сообщает, что сегодня над политиком продолжается суд.
«Сегодня он в белой рубашке и по традиции улыбается», — говорится в сообщении.
Журналиста Андрея Александрова и его девушку поставили на учет как «склонных к экстремизму»
БАЖ
А что в мире?
(будет дополнено)
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Главное в среду. Госдеп рассказал о нарушении прав человека в Беларуси, еврокомиссар призвал Беларусь уважать меньшинства
Итак, в середине недели мы продолжаем рассказывать о главных событиях в Беларуси. Госдеп США презентовал доклад о правах человека в Беларуси, еврокомиссар призвал...
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