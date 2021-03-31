Транспортный налог: с осени белорусы будут платить за авто по новым правилам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси упразднили дорожный сбор и ввели налог на транспорт. С осени этого года автовладельцы будут платить по новым правилам и другую сумму. Обо всех изменениях – корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Транспортный налог не связан с техосмотром. Раньше автовладельцам при оплате техосмотра нужно было внести еще и дорожный сбор. Такую схему белорусы считали неудобной и накладной.

Новый платеж стал меньше и зависит от габаритов автомобиля. За машину весом до полутора тонн – 25 долларов. Для пенсионеров, инвалидов и ветеранов предусмотрены льготы. Скидку получат и владельцы электромобилей. Те, кто до 1 января этого года не получили допуск к участию в дорожном движении, внесут авансовый платеж – чуть больше 10 долларов. Полную сумму – по итогам следующего года.

«В нашем информационном ресурсе присутствует информация обо всех транспортных средствах, которые когда-либо были зарегистрированы. И мы отдавали себе отчет в том, что некоторое количество транспортных средств уже утратили свои физические свойства или утилизированы непромышленным способом и физически не участвуют в дорожном движении», – заявил первый заместитель начальника главного управления ГАИ Милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь Вадим Гаркун.

Ежедневно с учета снимают около тысячи утилизированных автомобилей. Это делается в ГАИ по заявительному принципу. Всего по дорогам Беларуси ездит более трех миллионов машин. Средства с транспортного налога власти потратят на создание и развитие дорожной инфраструктуры.

По предварительным оценкам белорусских налоговиков, авансовый платеж по транспортному налогу составит около 23 миллионов долларов. Уже в следующем году эта сумма увеличится в два-три раза.