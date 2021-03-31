ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Транспортный налог: с осени белорусы будут платить за авто по новым правилам

31.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси упразднили дорожный сбор и ввели налог на транспорт. С осени этого года автовладельцы будут платить по новым правилам и другую сумму. Обо всех изменениях – корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Транспортный налог не связан с техосмотром. Раньше автовладельцам при оплате техосмотра нужно было внести еще и дорожный сбор. Такую схему белорусы считали неудобной и накладной.

Новый платеж стал меньше и зависит от габаритов автомобиля. За машину весом до полутора тонн – 25 долларов. Для пенсионеров, инвалидов и ветеранов предусмотрены льготы. Скидку получат и владельцы электромобилей. Те, кто до 1 января этого года не получили допуск к участию в дорожном движении, внесут авансовый платеж – чуть больше 10 долларов. Полную сумму – по итогам следующего года.

«В нашем информационном ресурсе присутствует информация обо всех транспортных средствах, которые когда-либо были зарегистрированы. И мы отдавали себе отчет в том, что некоторое количество транспортных средств уже утратили свои физические свойства или утилизированы непромышленным способом и физически не участвуют в дорожном движении», – заявил первый заместитель начальника главного управления ГАИ Милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь Вадим Гаркун.

Ежедневно с учета снимают около тысячи утилизированных автомобилей. Это делается в ГАИ по заявительному принципу. Всего по дорогам Беларуси ездит более трех миллионов машин. Средства с транспортного налога власти потратят на создание и развитие дорожной инфраструктуры.

По предварительным оценкам белорусских налоговиков, авансовый платеж по транспортному налогу составит около 23 миллионов долларов. Уже в следующем году эта сумма увеличится в два-три раза.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортный налог не связан с техосмотром. Раньше автовладельцам при оплате техосмотра нужно было внести еще и дорожный сбор. Такую схему белорусы считали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мысли о завтрашнем дне: население в панике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by