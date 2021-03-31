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Расслабляемся после тяжелого дня. Гайд по массажерам
Источник материала: Onliner
Девайсы для массажа пока не покупаются в каждый дом наряду с пылесосами и утюгами, но, возможно, мы зря отказываемся инвестировать в свое удовольствие. Производители массажеров успели вывести на рынок множество штуковин, которые вибрируют, похлопывают, сжимают, поглаживают и всячески обещают делать приятно. Устроили битву массажеров, делимся впечатлениями.
Ищем компактные модели
Среди компактных моделей наиболее популярны вибромассажер и приборы для похлопывающего массажа.
Прибор с инфракрасным излучением Beurer MG 21
вибромассаж, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 8x6.5x33 см
Прибор для похлопывающего массажа Beurer MG 55
похлопывание, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 9.5x9.5x44.5 см
Начнем с девайса, который при желании поместится в карман. Это массажный мяч с вибрацией
Массажный мяч с вибрацией Beurer MG 10
Обещает интенсивный массаж спины, можно стимулировать икроножную мышцу, бедра, ягодицы, грудь, руки, плечи. Есть два режима: более сильная или мягкая вибрация. Плюсы такого гаджета — можно взять в офис или в дорогу, работает на батарейках, покупка не будет разорительной.
Прибор для похлопывающего массажа
Прибор для похлопывающего массажа Beurer MG 510
похлопывание, подогрев; питание: аккумулятор/сеть 220В, размеры: 10x15.5x45.5 см
Можно выбирать одну из четырех насадок (мягкая, тепловая, точечная, для охлаждения), регулировать интенсивность массажа. Съемной ручкой можно воспользоваться, если хотите массажировать труднодоступные участки спины, без нее воздействие будет более интенсивным и жестким. В целом прибором можно массировать все, до чего дотянетесь.
Несмотря на космический дизайн и внушительный вид, массажер оправдал не все ожидания. Похлопывание даже в лайт-режиме показалось слишком интенсивным. Самой приятной показалась охлаждающая насадка, в других девайсах такого не встречалось, только подогрев.
Из необычных — массажер для глаз
Массажер для глаз Comtek RK-181.
воздушный массаж, вибромассаж, комбинированный массаж, подогрев; питание: аккумулятор, размеры: 8x12x21 см
Бонусом является что-то вроде встроенного плеера с набором расслабляющей музыки, двойной бонус — через USB можно подключить свой плейлист. Массажер складывается, в комплекте есть чехол, девайс легко можно носить в сумке.
Когда устали ноги
Если любые манипуляции с ручными девайсами кажутся утомительными, вариант —
Можно комбинировать массаж с тепловым воздействием — тогда производители техники обещают расслабление мышц стопы, стимуляцию кровообращения, снятие боли.
Если обойтись без теплового воздействия, массаж ног поможет в снятии головной боли, снижении артериального давления, улучшении качества сна и работы кишечника.
У нас на тесте были массажеры для ног
Comtek RK-568 по внешнему виду напоминает мультиварку, но это не должно смущать, на деле он достаточно интенсивно разминает ноги и точно понравится любителям сильного массажа. Удобно, что можно поставить одну из двух автоматических программ или регулировать воздействие самому.
Массежер для ног Comtek RK-568
роликовый массаж, воздушный массаж, похлопывание, точечный массаж, массаж шиацу, разминающий массаж, комбинированный массаж, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 36x25x44 см
Его собрат Beurer FM90 делает массажные движения более спокойно.
Массажер для ног Beurer FM90
воздушный массаж, массаж шиацу, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 36x25x42 см
Тем, кто не любит разминающие движения, может понравиться тренажер для вен. Его суть в компрессионном массаже ног. Такая процедура обещает снять отеки и тяжесть в ногах.
Тренажер для вен Beurer FM 150
тренажер для вен, область применения: ноги, 3 Вт, таймер, питание: сеть 220В/батарейки, синий
Сам процесс напоминает работу тонометра, только манжеты здесь надеваются на ноги. Встроенные воздушные подушки надуваются и сдуваются поочередно на левой и правой ноге. В инструкции пишут, что можно применять дома и в дороге, но вряд ли в дороге это будет удобно. Но девайс действительно расслабляет.
Если затекла шея или спина
У Beurer можно присмотреться к массажной подушке шиацу
Массажная подушка шиацу Beurer MG 149
Прибор для 3D-массажа шиацу Beurer MG 151
Почему так много шиацу? Это форма массажа тела, разработанная около 100 лет назад в Японии и основанная на идеях традиционной китайской медицины. Такой массаж обещает плавные движения с нажимом возле энергетических каналов.
Из перечисленных гаджетов самым удачным при тестировании показался прибор для 4D-массажа, потому что из всех девайсов он максимально напомнил ручной массаж.
Прибор для 4D-массажа шиацу Beurer MG 153
роликовый массаж, массаж шиацу, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 55x39x19 см
«Супертяжеловес» в категории для массажа нескольких зон — массажная подушка
Массажная подушка Comtek 703А
роликовый массаж, массаж шиацу, растирающий массаж, разминающий массаж, вибромассаж, комбинированный массаж, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 46x31x14 см
Производитель особенно гордится роликами из натурального нефрита: «Природные силы нефрита усиливаются с помощью интегрированной системы прогрева». Если честно, особого нефритового воздействия мы не почувствовали, но и без этого девайс — топ, особенно если использовать его для массажа ступней. Здесь не будет вакуумного эффекта, зато разминающие движения очень похожи на движения человеческих рук.
Массаж по принципу «все включено»
Для массажа нескольких зон вместе можно выбрать
Массажная накидка Comtek RK-988
роликовый массаж, похлопывание, точечный массаж, массаж шиацу, растирающий массаж, разминающий массаж, вибромассаж, комбинированный массаж, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 45x87x44 см
Плюс массажных накидок в том, что они компактны в хранении, в сложенном виде помещаются в шкафу (в некоторых моделях есть специальные крепления для такого хранения). Такие накидки можно использовать на стуле с высокой спинкой, кресле или диван.
Если хочется конвертировать 700—900 рублей в роскошь, для мы для вас протестировали массажную накидку
Мат для йоги и растяжки Beurer MG 280
воздушный массаж, вибромассаж, подогрев; питание: сеть 220В
Девайсы универсальные и многорежимные, в то же время пользоваться ими максимально просто: нужно принять удобную позу, дальше во всем помогает пульт.
Пожалуй, единственным сдерживающим от покупки этих девайсов фактором будет их цена.
Резюмируем
Вряд ли девайсы заменят ручной массаж, их скорее стоит воспринимать просто как приятные домашние гаджеты, чтобы расслабиться вечером. Самыми выигрышными кажутся массажеры, которые применимы для нескольких зон и сочетают разные виды воздействия. Например, прибор Beurer для 4D-массажа MG 153 и массажная подушка Comtek 703А.
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Девайсы для массажа пока не покупаются в каждый дом наряду с пылесосами и утюгами, но, возможно, мы зря отказываемся инвестировать в свое удовольствие....
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