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Расслабляемся после тяжелого дня. Гайд по массажерам

31.03.2021 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Девайсы для массажа пока не покупаются в каждый дом наряду с пылесосами и утюгами, но, возможно, мы зря отказываемся инвестировать в свое удовольствие. Производители массажеров успели вывести на рынок множество штуковин, которые вибрируют, похлопывают, сжимают, поглаживают и всячески обещают делать приятно. Устроили битву массажеров, делимся впечатлениями.

Ищем компактные модели

Среди компактных моделей наиболее популярны вибромассажер и приборы для похлопывающего массажа. Вибрационные девайсы используются для домашнего расслабления и снятия усталости, антицеллюлитного массажа. В спортивной медицине их используют для массажа фасций — «футляров» мышц. Возможность дополнительно к вибрационному массажу включать инфракрасное воздействие или использовать сменные насадки увеличивает его эффективность.

Расслабляемся после тяжелого дня. Гайд по массажерам
Прибор с инфракрасным излучением Beurer MG 21
Массажер ручной Beurer MG21
2 отзыва
вибромассаж, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 8x6.5x33 см
57,70 р.
10 предложений
Все ручные вибромассажеры

Похлопывающий массаж более интенсивен по воздействию, чем вибрационный. Его действие достигает не только поверхностных тканей, но и более глубоких мышц и органов. Такой массаж оказывает расслабляющее или стимулирующее действие и часто применяется для лечения защемления мышц, болей и усталости. Его тоже можно использовать для массажа фасций.

Расслабляемся после тяжелого дня. Гайд по массажерам
Прибор для похлопывающего массажа Beurer MG 55
Массажер ручной Beurer MG55
1 отзыв
похлопывание, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 9.5x9.5x44.5 см
110 р.
8 предложений
Все похлопывающие массажеры

Ручной массажер можно использовать для непродолжительного сеанса самостоятельного массажа или с помощью партнера. Эти массажеры компактные и относительно недорогие. Типичные представители у Beurer — массажный мяч с вибрацией MG 10, прибор с инфракрасным излучением MG 21, приборы для похлопывающего массажа MG 55 и MG 510.

Начнем с девайса, который при желании поместится в карман. Это массажный мяч с вибрацией MG 10.


Массажный мяч с вибрацией Beurer MG 10


Массажер ручной Beurer MG 10
вибромассаж; питание: батарейки
39,60 р.
7 предложений
Все ручные вибромассажеры

Обещает интенсивный массаж спины, можно стимулировать икроножную мышцу, бедра, ягодицы, грудь, руки, плечи. Есть два режима: более сильная или мягкая вибрация. Плюсы такого гаджета — можно взять в офис или в дорогу, работает на батарейках, покупка не будет разорительной.

Прибор для похлопывающего массажа MG 510 уже выглядит (и стоит) посерьезней.


Прибор для похлопывающего массажа Beurer MG 510


Массажер ручной Beurer MG510
похлопывание, подогрев; питание: аккумулятор/сеть 220В, размеры: 10x15.5x45.5 см
251 р.
7 предложений
Все похлопывающие массажеры

Можно выбирать одну из четырех насадок (мягкая, тепловая, точечная, для охлаждения), регулировать интенсивность массажа. Съемной ручкой можно воспользоваться, если хотите массажировать труднодоступные участки спины, без нее воздействие будет более интенсивным и жестким. В целом прибором можно массировать все, до чего дотянетесь.

Несмотря на космический дизайн и внушительный вид, массажер оправдал не все ожидания. Похлопывание даже в лайт-режиме показалось слишком интенсивным. Самой приятной показалась охлаждающая насадка, в других девайсах такого не встречалось, только подогрев.

Из необычных — массажер для глаз Comtek RK-181. Он удобен тем, что там тоже есть вариативность в виде четырех режимов, воздушную компрессию можно сочетать с вибрацией или прогревом, доступно комбо из компрессии, вибрации и подогрева вместе.

Расслабляемся после тяжелого дня. Гайд по массажерам
Массажер для глаз Comtek RK-181.
Массажер для глаз Comtek 181
2 отзыва
воздушный массаж, вибромассаж, комбинированный массаж, подогрев; питание: аккумулятор, размеры: 8x12x21 см
195 р.
4 предложения
Все массажеры для глаз

Бонусом является что-то вроде встроенного плеера с набором расслабляющей музыки, двойной бонус — через USB можно подключить свой плейлист. Массажер складывается, в комплекте есть чехол, девайс легко можно носить в сумке.

Когда устали ноги

Если любые манипуляции с ручными девайсами кажутся утомительными, вариант — массажер для ног, который все сделает сам. Аппараты могут обеспечить вибрационный массаж, массаж шиацу, компрессионный массаж, пузырьковый массаж (ванночки для ног).

Можно комбинировать массаж с тепловым воздействием — тогда производители техники обещают расслабление мышц стопы, стимуляцию кровообращения, снятие боли.

Расслабляемся после тяжелого дня. Гайд по массажерам

Если обойтись без теплового воздействия, массаж ног поможет в снятии головной боли, снижении артериального давления, улучшении качества сна и работы кишечника.

У нас на тесте были массажеры для ног Comtek RK-568 и Beurer FM90, а также тренажер для вен Beurer FM 150.

Comtek RK-568 по внешнему виду напоминает мультиварку, но это не должно смущать, на деле он достаточно интенсивно разминает ноги и точно понравится любителям сильного массажа. Удобно, что можно поставить одну из двух автоматических программ или регулировать воздействие самому.


Массежер для ног Comtek RK-568


Массажер для ног Comtek 568
6 отзывов
роликовый массаж, воздушный массаж, похлопывание, точечный массаж, массаж шиацу, разминающий массаж, комбинированный массаж, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 36x25x44 см
478 р.
2 предложения
Все массажеры для ног в Каталоге

Его собрат Beurer FM90 делает массажные движения более спокойно.

Расслабляемся после тяжелого дня. Гайд по массажерам
Массажер для ног Beurer FM90
Массажер для ног Beurer FM90
3 отзыва
воздушный массаж, массаж шиацу, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 36x25x42 см
468 р.
1 предложение
Все массажеры для ног в Каталоге

Тем, кто не любит разминающие движения, может понравиться тренажер для вен. Его суть в компрессионном массаже ног. Такая процедура обещает снять отеки и тяжесть в ногах.


Тренажер для вен Beurer FM 150


Тренажер для вен Beurer FM150
1 отзыв
тренажер для вен, область применения: ноги, 3 Вт, таймер, питание: сеть 220В/батарейки, синий
421 р.
1 предложение

Сам процесс напоминает работу тонометра, только манжеты здесь надеваются на ноги. Встроенные воздушные подушки надуваются и сдуваются поочередно на левой и правой ноге. В инструкции пишут, что можно применять дома и в дороге, но вряд ли в дороге это будет удобно. Но девайс действительно расслабляет.

Если затекла шея или спина

Массажные подушки и пояса могут захватить сразу несколько зон в отличие от насадки ручного массажера. Такие массажеры более комфортны, чем ручные, для самомассажа в формате длительных сеансов.

У Beurer можно присмотреться к массажной подушке шиацу MG 149, приборам для 3D-массажа шиацу MG 151 и для 4D-массажа шиацу MG 153.

Расслабляемся после тяжелого дня. Гайд по массажерам
Массажная подушка шиацу Beurer MG 149
Массажер-подушка Beurer MG149
2 отзыва
массаж шиацу, подогрев; питание: сеть 220В
156 р.
1 предложение
Все массажные подушки в Каталоге
Расслабляемся после тяжелого дня. Гайд по массажерам
Прибор для 3D-массажа шиацу Beurer MG 151
Массажер для шеи плеч Beurer MG151
5 отзывов
массаж шиацу, подогрев; питание: сеть 220В
301 р.
4 предложения
Все массажеры для шеи и плеч в Каталоге

Почему так много шиацу? Это форма массажа тела, разработанная около 100 лет назад в Японии и основанная на идеях традиционной китайской медицины. Такой массаж обещает плавные движения с нажимом возле энергетических каналов.

Из перечисленных гаджетов самым удачным при тестировании показался прибор для 4D-массажа, потому что из всех девайсов он максимально напомнил ручной массаж.


Прибор для 4D-массажа шиацу Beurer MG 153


Массажер для шеи плеч Beurer MG 153
1 отзыв
роликовый массаж, массаж шиацу, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 55x39x19 см
210 р.
5 предложений
Все массажеры для шеи и плеч в Каталоге

«Супертяжеловес» в категории для массажа нескольких зон — массажная подушка Comtek 703А, которая делает массаж плеч, поясницы, бедер, подколенных ямок, ступней.


Массажная подушка Comtek 703А




Массажер-подушка Comtek 703A с нефритом
5 отзывов
роликовый массаж, массаж шиацу, растирающий массаж, разминающий массаж, вибромассаж, комбинированный массаж, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 46x31x14 см
250 р.
6 предложений
Все массажные подушки в Каталоге

Производитель особенно гордится роликами из натурального нефрита: «Природные силы нефрита усиливаются с помощью интегрированной системы прогрева». Если честно, особого нефритового воздействия мы не почувствовали, но и без этого девайс — топ, особенно если использовать его для массажа ступней. Здесь не будет вакуумного эффекта, зато разминающие движения очень похожи на движения человеческих рук.

Массаж по принципу «все включено»

Для массажа нескольких зон вместе можно выбрать массажные накидки и кресла. Они сочетают разные типы массажа: вибрационный, шиацу, похлопывающий, точечный, роликовый, массаж перекатывающимися массажными элементами, компрессионный массаж. В девайсах может быть настроено несколько режимов, в том числе расслабление, тонус, терапия, а также отдельная регулировка различных зон массажа (шея, верхняя часть спины, нижняя часть спины, ноги).


Массажная накидка Comtek RK-988



Массажная накидка на сидение Comtek RK-988
2 отзыва
роликовый массаж, похлопывание, точечный массаж, массаж шиацу, растирающий массаж, разминающий массаж, вибромассаж, комбинированный массаж, подогрев; питание: сеть 220В, размеры: 45x87x44 см
875 р.
3 предложения
Массажные накидки в Каталоге

Плюс массажных накидок в том, что они компактны в хранении, в сложенном виде помещаются в шкафу (в некоторых моделях есть специальные крепления для такого хранения). Такие накидки можно использовать на стуле с высокой спинкой, кресле или диван.

Массажные кресла более функциональны, но для них уже придется искать отдельное место в квартире, в шкафу их хранить не получится.

Если хочется конвертировать 700—900 рублей в роскошь, для мы для вас протестировали массажную накидку Comtek RK-988 и мат для йоги и растяжки Beurer MG 280.


Мат для йоги и растяжки Beurer MG 280


Массажный коврик Beurer MG 280
воздушный массаж, вибромассаж, подогрев; питание: сеть 220В
780 р.
2 предложения
Все массажные коврики в Каталоге

Девайсы универсальные и многорежимные, в то же время пользоваться ими максимально просто: нужно принять удобную позу, дальше во всем помогает пульт.

Массажную накидку можно использовать на кресле или на диване. Удобно, что есть возможность выбрать область массажа (вся спина, плечи или нижняя часть спины) и зафиксировать массажные ролики в определенной точке для воздействия в определенной зоне.

Мат для йоги и растяжки, несмотря на скромное название, выглядит более богемно, чем остальные массажеры. В использовании достаточно прост, есть четыре программы, чтобы расслабиться или «получить заряд бодрости». Выбираем последний режим, но каких-то ощущений из категории «вау» не передается. Зато три релаксирующих режима достаточно приятные.

Пожалуй, единственным сдерживающим от покупки этих девайсов фактором будет их цена.

Резюмируем

Вряд ли девайсы заменят ручной массаж, их скорее стоит воспринимать просто как приятные домашние гаджеты, чтобы расслабиться вечером. Самыми выигрышными кажутся массажеры, которые применимы для нескольких зон и сочетают разные виды воздействия. Например, прибор Beurer для 4D-массажа MG 153 и массажная подушка Comtek 703А.

 
 
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Девайсы для массажа пока не покупаются в каждый дом наряду с пылесосами и утюгами, но, возможно, мы зря отказываемся инвестировать в свое удовольствие....
 
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