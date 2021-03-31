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Стрельба, штурм и пожар: что произошло в Подмосковье – видео

31.03.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Взрывы и стрельба в "Новых вешках" стихли, а сам 61-летний "Мытишинский стрелок" найден мертвым в собственном доме. В его особняке в результате спецоперации по задержанию вспыхнул сильный пожар. Посмертно стрелку проведут психиатрическую экспертизу.

Стрельба в Подмосковье началась 30 марта. Полицейские приехали к частному дому в поселке Вешки, чтобы проверить информацию о незаконном обороте оружия. Предполагаемый нарушитель закона силовиков внутрь не пустил, забаррикадировался в своем доме и открыл стрельбу, а также бросил две гранаты.

Сообщается, что на момент начала стрельбы в коттедже находились родственники мужчины - двое взрослых и ребенок. Их удалось освободить.

Силовики оцепили значительную территорию вокруг дома, из которого велась стрельба. На место вызвали подкрепление - бойцов СОБР и ОМОН. Операция по задержанию мужчины длилась в общей сложности более девяти часов.

У мужчины были обнаружены автоматы, пулеметы, более 100 коробок с патронами, десятки боевых гранат.

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Пенсионер, обстрелявший правоохранителей из автомата, найден мертвым в собственном доме. В результате спецоперации по его задержанию, в особняке стрелка вспыхнул...
 
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