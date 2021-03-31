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Начальник Генштаба Беларуси обсуждает в Москве управление силами ОДКБ

31.03.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Виктор Гулевич находится с рабочим визитом в Москве, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что на сегодня было запланировано проведение переговоров с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

"Стороны обсуждают мероприятия подготовки сил и средств ОДКБ в 2021 году", - уточнили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Белорусские и российские военные уделят особое внимание такому вопросу, как система управления войсками (коллективными силами) ОДКБ, а также системе межгосударственного информационного взаимодействия.

"Стороны обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России", – говорится в сообщении.

Боевая учеба

В начале марта этого года в Москве министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Главы оборонных ведомств обсудили работу совместной системы ПВО.

В ходе переговоров министры договорились создать три совместных учебно-боевых центра: два в России (Нижегородская область и Калининградский район), один – в Беларуси (Гродненская область).

Планируется, что на белорусской территории будут готовить боевые экипажи для Су-30 СМ, а также обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах.

Также в этом году осенью на территории республики состоятся масштабные военные маневры – "Запад – 2021". В преддверии стратегического учения военные двух стран проведут целый ряд совместных подготовительных мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках рабочего визита в российскую столицу представитель белорусских Вооруженных Сил обсудит с коллегами и вопросы двустороннего военного сотрудничества.
 
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