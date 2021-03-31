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Эпидемия половой инфекции, которая не лечится ничем, началась в России

31.03.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эпидемия половой инфекции, которая не лечится ничем, началась в России
Фото: pixabay.com
В России началась эпидемия половой инфекции, которая не лечится медицинскими препаратами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал уролог Евгений Греков.

По словам специалиста, «микоплазма гениталиум» имеет резистентность к антибиотикам и не поддается лечению. Инфекция приводит к простатиту и бесплодию.

— В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум, — говорит Евгений Греков — В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие.

Греков призвал граждан использовать презервативы и проверять половых партнеров. Он сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась.

Однако в Роспотребнадзоре иного мнения. Там опровергают информацию, озвученную урологом Грековым. Периодический подъем заболеваемости — это норма.

— Повод для паники отсутствует, — сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. — Никакой эпидемии не ожидается. При своевременном обращении к специалисту, все прекрасно лечится. А периодические подъемы и снижения заболеваемости — не что иное, как норма. Главное не заниматься самолечением.
 
 
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По словам специалиста, «микоплазма гениталиум» имеет резистентность к антибиотикам.
 
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