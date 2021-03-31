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«Говорит Москва»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эпидемия половой инфекции, которая не лечится ничем, началась в России По словам специалиста, «микоплазма гениталиум» имеет резистентность к антибиотикам.

По словам специалиста, «микоплазма гениталиум» имеет резистентность к антибиотикам и не поддается лечению. Инфекция приводит к простатиту и бесплодию.— В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум, — говорит— В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие.Греков призвал граждан использовать презервативы и проверять половых партнеров. Он сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась.Однако в Роспотребнадзоре иного мнения. Там опровергают информацию, озвученную урологом Грековым. Периодический подъем заболеваемости — это норма.— Повод для паники отсутствует, — сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. — Никакой эпидемии не ожидается. При своевременном обращении к специалисту, все прекрасно лечится. А периодические подъемы и снижения заболеваемости — не что иное, как норма. Главное не заниматься самолечением.