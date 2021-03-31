Источник материала: UDF



Дмитрий Крук

Радыё Свабода

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист Дмитрий Крук: В этом году накопленные резервы будут использованы почти под ноль Госпредприятия в глубокой яме, требуют все больше ресурсов, а использовать прежние методы уже невозможно.

— Ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о денежной эмиссии не могу. Пока не будет официальных данных за новый период, никто этого точно не скажет.Но дыма без огня, скорее всего, не бывает. За последние месяцы мы наблюдаем хроническое ухудшение финансов государственных предприятий. И идея, что их нужно поддержать из государственного бюджета, высказывается в определенных коридорах власти где-то с апреля прошлого года. Но большую часть 2020 года найти способы решения этой проблемы было возможно другими инструментами, не прибегая к печати новых денег. Частично за счет резервов, накопленных за предыдущие годы, частично за счет ресурсов банков.А в начале текущего года сложилась уже иная ситуация. Госпредприятия по-прежнему в глубокой яме, требуют все больше ресурсов, а использовать прежние методы уже невозможно. Поэтому я вижу усиление давления на Нацбанк с требованием смягчить монетарную политику. Пока, анализируя статистику, у меня нет повода говорить, что Нацбанк сдался и начал печатать деньги.— Действительно, надо понимать, что хороших, чудесных механизмов решения проблемы сейчас нет. Если продолжать поддерживать все государственные предприятия, выплачивать там все зарплаты, не сокращать рабочие места — тогда остается только то, что вы сказали: печатать деньги или брать новые займы.Нацбанк говорит, что нужно смотреть на каждое предприятие и заниматься ограничением затрат. Также Нацбанк давит на банки, чтобы те меньше кредитовали домашние хозяйства и больше — корпоративный сектор. То есть хочет снять бремя с себя и перевести на коммерческие и государственные банки.— Да, первичная причина — политическая, это концептуальный фактор, почему приватизация на данный момент не возможна. Но даже если о нем на минутку забыть, то остаются еще два технических момента.Во-первых, это не делается быстро, в самых удачных случаях — это полгода. Второе — по оценкам, рыночная стоимость топ-20 белорусских гигантов сегодня не превышает 5 миллиардов долларов. Это очень мало, эта величина не сопоставима с тем, чтобы потерять контроль над государственным сектором. То есть приватизация не может обеспечить латание дыр хотя бы на несколько лет.— Если посмотреть закон о бюджете, можно сделать вывод, что государство не настолько рассчитывает на новые займы, как в прошлом году. Тот миллиард, который уже получили от России, и обещанные 500 миллионов, которые еще дадут, — рассматриваются как то, что обеспечит сбалансированность платежей по внешнему долгу на этот год. Из бюджетного плана следует, что нужно еще 500 миллионов — это не так много.Главная проблема — что на хороших рыночных условиях добыть такие деньги будет почти невозможно. Во-вторых, дополнительные 500 миллионов — это самая минимальная потребность. На фоне дефицита бюджета дополнительные внешние займы очень нужны власти. Где их найти? Возникает идея о российском рынке. Скажутся ли на российском рынке облигаций политические риски? Думаю, да, но в меньшей степени. Деньги можно будет одолжить, но под очень большие проценты.Я почти уверен, что все новые кредиты, которые возьмет белорусская власть, будут дороже, чем раньше. Что они сочтут меньшим злом (брать под высокие проценты или терпеть дальше), мне сказать трудно.— Возможно. Неэкономические мнения здесь действительно будут на первом месте. Но не исключено, что выберут и вариант 2020 года — постепенно отовсюду сокращать, не переступая финансовых красных линий в каком-то одном направлении.— Можем видеть, что сокращается в основном направление инвестиционных, капитальных затрат, различные отраслевые программы. Бюджет не предусматривает радикального сокращения расходов, власть хочет задействовать все накопленные ранее резервы, чтобы избежать радикального сокращения расходов.На 2021 год основной источник финансирования этого дефицита — те резервы, которые были накоплены из профицитов предыдущих лет. Они будут израсходованы почти под ноль. Это та подушка безопасности, которая была создана за несколько предыдущих лет. За этот год она будет использована почти вся.