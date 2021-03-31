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В минский суд передали уголовное дело об организации студенческих протестов
Источник материала: UDF
Ольга Филатченкова / Facebook
Ф. — это преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова, задержанная в середине ноября прошлого года. Во время президентских выборов Филатченкова была независимой наблюдательницей, потом она принимала участие в забастовке сотрудников БГУИР, поучаствовала в записи видеообращения к белорусам с призывом не выполнять преступные приказы.
Известно, что по уголовному делу проходили студенты Кася Будько, Яна Оробейко, Ксения Сыромолот, Егор Конецкий, Анастасия Булыбенко, Мария Каленик, Виктория Гранковская, Илья Трахтенберг, Глеб Фицнер и другие. Преподавательница и студенты еще в прошлом году были признаны политзаключенными.
По версии Генпрокуратуры, Ф. была «координатором» действий участников протестов. Обвиняемые даже «выработали план, который должен был способствовать достижению противоправного результата, и приняли меры к его реализации». Все они по-прежнему находятся под стражей.
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По версии Генпрокуратуры, Ф. была «координатором» действий участников протестов
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