﻿ В минский суд передали уголовное дело об организации студенческих протестов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В минский суд передали уголовное дело об организации студенческих протестов

31.03.2021 12:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В минский суд передали уголовное дело об организации студенческих протестов
Ольга Филатченкова / Facebook
Генпрокуратура Беларуси сообщает, что направила в Минский городской суд «для определения подсудности» уголовное дело в отношении 12 человек. Им инкриминирована организация в августе-ноябре 2020-го в столице «групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Фигуранты дела — «бывший ассистент кафедры одного из вузов Ф.» и «молодые люди 1996-2001 годов рождения, в том числе студенты столичных университетов».

Ф. — это преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова, задержанная в середине ноября прошлого года. Во время президентских выборов Филатченкова была независимой наблюдательницей, потом она принимала участие в забастовке сотрудников БГУИР, поучаствовала в записи видеообращения к белорусам с призывом не выполнять преступные приказы.

Известно, что по уголовному делу проходили студенты Кася Будько, Яна Оробейко, Ксения Сыромолот, Егор Конецкий, Анастасия Булыбенко, Мария Каленик, Виктория Гранковская, Илья Трахтенберг, Глеб Фицнер и другие. Преподавательница и студенты еще в прошлом году были признаны политзаключенными.

По версии Генпрокуратуры, Ф. была «координатором» действий участников протестов. Обвиняемые даже «выработали план, который должен был способствовать достижению противоправного результата, и приняли меры к его реализации». Все они по-прежнему находятся под стражей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии Генпрокуратуры, Ф. была «координатором» действий участников протестов
 
Новости дня
Новости разные
 
Начальник Генштаба Беларуси обсуждает в Москве управление силами ОДКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by