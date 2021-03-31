ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жена экс-журналиста ОНТ: «В одном городе М гуляли добрые люди. В какой-то момент появились водометы»

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Юлия Семченко — визажист и жена экс-журналиста телеканала ОНТ, а сейчас пиар-специалиста Дмитрия Семченко написала трогательный пост о ежедневном комфорте и маленьких радостях, которых сегодня лишены те, кто находится за решеткой.

Жена экс-журналиста ОНТ: «В одном городе М гуляли добрые люди. В какой-то момент появились водометы»

— А как там им без кофе?

Как-то перебирала в голове список продуктов, от которых было бы неплохо отказаться в пользу здоровья, и поняла, что именно без кофе не представляю начало дня. Никак. Вкусный хороший кофе — часть моего утра. И точка. А потом мои мысли отнесли меня к той реальности, в которой мы живем. А как, например, 7 месяцев быть без кофе? Или без теплой ванны? Без чистого белья и удобной кровати?

Учитывая, что большинство белорусов — цивилизованные люди, стремящиеся к комфорту. И у каждого из нас есть маленькие важные ритуалы. Любимые духи или чистая рубашка. Пятнадцать минут прогулки с любимой собакой. А может это мамины блины по выходным. Или вкусный хлеб из пекарни на соседней улице. А может это лишний час сна в выходной и валяния в кровати под дурацкую комедию. Ладно, я не говорю уже про общение с близкими и родными — чего лишены политзаключенные. А вот про тот ежедневный комфорт, к которому ты привык. Такие элементарные вещи как душ по вечерам и свежие простыни.

А я пью кофе и думаю, а я бы так смогла? А ты? Не в чистую кроватку с вымытой головой. А с берушами для того, чтобы тараканы в уши не залезли… И каждый раз, когда я получаю удовольствие от вкусной еды или теплого солнышка, я думаю: а как они там? Без этого? Элементарного? Ведь они успешные, смелые, честные люди, которые тоже привыкли к своим ритуалам и комфорту. С высшим образованием, преподаватели, бизнесмены… Они лишены комфорта и родных просто потому, что кто-то так захотел.

И каждый раз я и представить не могу, насколько силен их дух. Они улыбаются, даже сидя на скамье подсудимых.

В такие моменты я вспоминаю одну смешную историю (для меня смешную, но в общем — история грустная). История про быть сильным/смелым и хотеть быть смелым (вещи очень разные). В одном городе М гуляли добрые люди. В какой-то момент рядом появились водометы, слышны были гранаты. Люди стали бежать с криками: «Не бежать! Стоим!»

А человек, похожий на меня (немножко совсем) тоже так смело: «Не бежать! Не бежать!» Но как бы голова ни старалась заставить ноги не двигаться — они бежали… Бежали изо всех сил. Наверное, потому что хотели жить. Хотели быть смелыми, да не вышло.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Транспортный налог: с осени белорусы будут платить за авто по новым правилам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by