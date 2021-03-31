Жена экс-журналиста ОНТ: «В одном городе М гуляли добрые люди. В какой-то момент появились водометы»

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Юлия Семченко — визажист и жена экс-журналиста телеканала ОНТ, а сейчас пиар-специалиста Дмитрия Семченко написала трогательный пост о ежедневном комфорте и маленьких радостях, которых сегодня лишены те, кто находится за решеткой.





— А как там им без кофе?

Как-то перебирала в голове список продуктов, от которых было бы неплохо отказаться в пользу здоровья, и поняла, что именно без кофе не представляю начало дня. Никак. Вкусный хороший кофе — часть моего утра. И точка. А потом мои мысли отнесли меня к той реальности, в которой мы живем. А как, например, 7 месяцев быть без кофе? Или без теплой ванны? Без чистого белья и удобной кровати?

Учитывая, что большинство белорусов — цивилизованные люди, стремящиеся к комфорту. И у каждого из нас есть маленькие важные ритуалы. Любимые духи или чистая рубашка. Пятнадцать минут прогулки с любимой собакой. А может это мамины блины по выходным. Или вкусный хлеб из пекарни на соседней улице. А может это лишний час сна в выходной и валяния в кровати под дурацкую комедию. Ладно, я не говорю уже про общение с близкими и родными — чего лишены политзаключенные. А вот про тот ежедневный комфорт, к которому ты привык. Такие элементарные вещи как душ по вечерам и свежие простыни.

А я пью кофе и думаю, а я бы так смогла? А ты? Не в чистую кроватку с вымытой головой. А с берушами для того, чтобы тараканы в уши не залезли… И каждый раз, когда я получаю удовольствие от вкусной еды или теплого солнышка, я думаю: а как они там? Без этого? Элементарного? Ведь они успешные, смелые, честные люди, которые тоже привыкли к своим ритуалам и комфорту. С высшим образованием, преподаватели, бизнесмены… Они лишены комфорта и родных просто потому, что кто-то так захотел.

И каждый раз я и представить не могу, насколько силен их дух. Они улыбаются, даже сидя на скамье подсудимых.

В такие моменты я вспоминаю одну смешную историю (для меня смешную, но в общем — история грустная). История про быть сильным/смелым и хотеть быть смелым (вещи очень разные). В одном городе М гуляли добрые люди. В какой-то момент рядом появились водометы, слышны были гранаты. Люди стали бежать с криками: «Не бежать! Стоим!»

А человек, похожий на меня (немножко совсем) тоже так смело: «Не бежать! Не бежать!» Но как бы голова ни старалась заставить ноги не двигаться — они бежали… Бежали изо всех сил. Наверное, потому что хотели жить. Хотели быть смелыми, да не вышло.