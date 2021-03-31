Госдолг Беларуси почти достиг 60 млрд рублей

Государственный долг Республики Беларусь увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,7 млрд рублей, или на 2,9%, и на 1 марта составил 59,5 млрд рублей, или 38,4% к ВВП, сообщает Министерство финансов.





Внешний госдолг по состоянию на 1 марта составил 18,3 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В январе-феврале 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 129,2 млн долларов: 114 млн долларов — правительства Российской Федерации; 15,2 млн долларов — МБРР и ЕБРР.

На погашение внешнего госдолга в январе-феврале направлено 386,4 млн долларов: 188,4 млн долларов — правительство Российской Федерации; 186,2 млн долларов — банки Китая; 11,8 млн долларов — МБРР.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 марта составил 11,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,9%.

В январе-феврале 2021 года размещено внутренних валютных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 695 млн долларов. Погашение государственных облигаций с начала года не осуществлялось.

Международное информационное агентство Reuters в марте опубликовало мнение старшего экономиста финансовой консультационной компании Tellimer, который считает, что экономика Беларуси, наряду с экономиками Ямайки, Туниса, Эквадора, Шри-Ланки, Эфиопии, Лаоса, Бахрейна и Омана, находится в уязвимом положении и в будущем в этих странах могут возникнуть проблемы с платежеспособностью.

Платежи по госдолгу Беларуси в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение — 4,9 млрд рублей, обслуживание — 3,1 млрд рублей.

Из общего объема платежи в иностранной валюте составят 3 млрд долларов, в том числе погашение госдолга — 1,9 млрд долларов, обслуживание — более 1,1 млрд долларов.

По данным Минфина, в целях рефинансирования части долга в 2021 году планируется осуществить заимствования на 2,5 млрд рублей (около 1 млрд долларов), в том числе: на внешних финансовых рынках — 2 млрд рублей (775 млн долларов); на внутреннем финансовом рынке — 0,5 млрд рублей (200 млн долларов).

В 2020 году госдолг Беларуси увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%, и на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, или 37,3% к ВВП.

Правительство Беларуси в 2021—2025 годах намерено удерживать уровень госдолга не более 40% к ВВП.

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