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«Яндекс» обновил логотип

31.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Яндекс» обновила логотип, добавила в айдентику новый знак — букву Я в красном круге — и поменяла шрифт для названий своих сервисов. Об этом сообщает Meduza.


«Предыдущий логотип „Яндекса“ был создан почти тринадцать лет назад», — напомнил дизайн-директор «Яндекс.Поиск» Геннадий Лохтин.

«Новая айдентика, — по его словам, — отражает суть современного „Яндекса“ и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из „Яндекс.Лавки“».

Кроме того, изменилось оформление поисковой строки — она больше не повторяет форму стрелки.


Новый шрифт в логотипах сервисов «Яндекса» разработан при участии Ильи Рудермана, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу».

 
 
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«Предыдущий логотип "Яндекса" был создан почти тринадцать лет назад», - напомнил дизайн-директор «Яндекс.Поиск» Геннадий Лохтин.
 
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