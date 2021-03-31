«Яндекс» обновил логотип

Источник материала: Tut.by

Компания «Яндекс» обновила логотип, добавила в айдентику новый знак — букву Я в красном круге — и поменяла шрифт для названий своих сервисов. Об этом сообщает Meduza .





«Предыдущий логотип „Яндекса“ был создан почти тринадцать лет назад», — напомнил дизайн-директор «Яндекс.Поиск» Геннадий Лохтин.

«Новая айдентика, — по его словам, — отражает суть современного „Яндекса“ и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из „Яндекс.Лавки“».

Кроме того, изменилось оформление поисковой строки — она больше не повторяет форму стрелки.





Новый шрифт в логотипах сервисов «Яндекса» разработан при участии Ильи Рудермана, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу».