ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Родители изо всех сил ловят ребенка, прыгающего с дивана. Посмотрите, как у них получается

31.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Отменную реакцию демонстрирует на этом видео семейная пара. Герои ролика то и дело «спасают» малыша, который учится ходить, стоя на диване. Родители демонстрируют несколько отличных сэйвов, но ребенок все же падает на подушки, специально оставленные на полу. Посмотрите, как забавно это выглядит.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце концов ребенок все же остался без внимания родителей и благополучно упал с дивана.
 
Новости дня
Новости разные
 
Страх, насилие, убийство. Рассказываем о новом проекте «Купаловцев»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by