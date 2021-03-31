Родители изо всех сил ловят ребенка, прыгающего с дивана. Посмотрите, как у них получается

Источник материала: Tut.by

Отменную реакцию демонстрирует на этом видео семейная пара. Герои ролика то и дело «спасают» малыша, который учится ходить, стоя на диване. Родители демонстрируют несколько отличных сэйвов, но ребенок все же падает на подушки, специально оставленные на полу. Посмотрите, как забавно это выглядит.