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Родители изо всех сил ловят ребенка, прыгающего с дивана. Посмотрите, как у них получается
Источник материала: Tut.by
Отменную реакцию демонстрирует на этом видео семейная пара. Герои ролика то и дело «спасают» малыша, который учится ходить, стоя на диване. Родители демонстрируют несколько отличных сэйвов, но ребенок все же падает на подушки, специально оставленные на полу. Посмотрите, как забавно это выглядит.
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В конце концов ребенок все же остался без внимания родителей и благополучно упал с дивана.
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