В Минске проверят соблюдение масочного режима в магазинах и общепите (летних веранд тоже коснется)

Источник материала: Tut.by

В Минске усилят контроль за соблюдением обязательного масочного режима в общественных местах, магазинах, заведениях общепита. Выдавать разрешения на установку летних террас обещают с оглядкой на соблюдение в заведениях эпидемиологических мероприятий, об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».



Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак напомнила о необходимости соблюдать обязательный масочный режим и другие «противоэпидемиологические меры, оговоренные санитарно-эпидемиологической службой города».

— Не нужно забывать носить маски в общественных местах, транспорте. Мы не знаем, кто рядом с нами, здоровый человек или больной, а маска — барьер, который защищает нас от попадания в организм инфекции.

В Минске работает более 11,5 тысячи торговых объектов, рынки и торговые центры, где одновременно присутствует много людей. Поскольку горожане посещают торговые объекты практически ежедневно, там особенно важно соблюдать меры профилактики распространения COVID-19, отмечают городские власти.

— В последнее время сотрудники магазинов стали меньше обращать внимание на соблюдение масочного режима и противоэпидемических мероприятий. Поэтому с 31 марта администрации районов города, профильные городские службы начинают повсеместный мониторинг объектов торговли и общепита, — рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Она напомнила, что с наступлением весны во многих столичных кафе открываются летние веранды.

— Масочный режим и другие профилактические мероприятия распространяются как на стационарные объекты, так и на временные сооружения. При принятии решения о выдаче разрешений на установку летних террас будем руководствоваться тем, соблюдаются ли в заведении все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.