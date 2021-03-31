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В Минске проверят соблюдение масочного режима в магазинах и общепите (летних веранд тоже коснется)
Источник материала: Tut.by
В Минске усилят контроль за соблюдением обязательного масочного режима в общественных местах, магазинах, заведениях общепита. Выдавать разрешения на установку летних террас обещают с оглядкой на соблюдение в заведениях эпидемиологических мероприятий, об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».
Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак
— Не нужно забывать носить маски в общественных местах, транспорте. Мы не знаем, кто рядом с нами, здоровый человек или больной, а маска — барьер, который защищает нас от попадания в организм инфекции.
В Минске работает более 11,5 тысячи торговых объектов, рынки и торговые центры, где одновременно присутствует много людей. Поскольку горожане посещают торговые объекты практически ежедневно, там особенно важно соблюдать меры профилактики распространения COVID-19, отмечают городские власти.
— В последнее время сотрудники магазинов стали меньше обращать внимание на соблюдение масочного режима и противоэпидемических мероприятий. Поэтому с 31 марта администрации районов города, профильные городские службы начинают повсеместный мониторинг объектов торговли и общепита, —
Она напомнила, что с наступлением весны во многих столичных кафе открываются летние веранды.
— Масочный режим и другие профилактические мероприятия распространяются как на стационарные объекты, так и на временные сооружения. При принятии решения о выдаче разрешений на установку летних террас будем руководствоваться тем, соблюдаются ли в заведении все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.
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В Минске усилят контроль за соблюдением обязательного масочного режима в общественных местах, магазинах, заведениях общепита. Выдавать разрешения на установку...
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