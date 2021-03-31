ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске проверят соблюдение масочного режима в магазинах и общепите (летних веранд тоже коснется)

31.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске усилят контроль за соблюдением обязательного масочного режима в общественных местах, магазинах, заведениях общепита. Выдавать разрешения на установку летних террас обещают с оглядкой на соблюдение в заведениях эпидемиологических мероприятий, об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».


Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак напомнила о необходимости соблюдать обязательный масочный режим и другие «противоэпидемиологические меры, оговоренные санитарно-эпидемиологической службой города».

— Не нужно забывать носить маски в общественных местах, транспорте. Мы не знаем, кто рядом с нами, здоровый человек или больной, а маска — барьер, который защищает нас от попадания в организм инфекции.

В Минске работает более 11,5 тысячи торговых объектов, рынки и торговые центры, где одновременно присутствует много людей. Поскольку горожане посещают торговые объекты практически ежедневно, там особенно важно соблюдать меры профилактики распространения COVID-19, отмечают городские власти.

— В последнее время сотрудники магазинов стали меньше обращать внимание на соблюдение масочного режима и противоэпидемических мероприятий. Поэтому с 31 марта администрации районов города, профильные городские службы начинают повсеместный мониторинг объектов торговли и общепита, — рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Она напомнила, что с наступлением весны во многих столичных кафе открываются летние веранды.

— Масочный режим и другие профилактические мероприятия распространяются как на стационарные объекты, так и на временные сооружения. При принятии решения о выдаче разрешений на установку летних террас будем руководствоваться тем, соблюдаются ли в заведении все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске усилят контроль за соблюдением обязательного масочного режима в общественных местах, магазинах, заведениях общепита. Выдавать разрешения на установку...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМІ: расейскія хакеры ўзламалі паштовы сэрвэр Дзяржаўнага дэпартамэнту ЗША
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by