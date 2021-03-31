Страх, насилие, убийство. Рассказываем о новом проекте «Купаловцев»

Источник материала: Tut.by

Независимая театральная группа «Купалаўцы» показала на своем YouTube-канале премьеру — спектакль «Страх» по Бертольту Брехту. Театральный обозреватель TUT.BY Денис Мартинович смотрел новую работу купаловцев три вечера подряд и объясняет, почему ее должен увидеть каждый.





Упоминание трех вечеров, потраченных на просмотр, — не преувеличение ради внешнего эффекта. Создатели спектакля, имена которых во время трансляции не называются, взяли для постановки антифашистскую пьесу Брехта «Страх и нищета в Третьей империи» и превратили ее в трилогию, части которой последовательно показывались на YouTube.

Это произведение немецкий драматург писал в Дании, куда после прихода Гитлера к власти уехал в эмиграцию — первоначально, как и герой его пьесы, на несколько недель. «Страх и нищета» «расказвае зусім не пра ўзнікненне нацызму, — анонсировали „Купалаўцы“. — Гэтае падрабязнае апісанне механізмаў наладжанай сістэмы Брэхт пісаў на падставе сведчанняў відавочцаў і газетных зацемак. Перапоўненыя турмы, росквіт прапаганды, людзі, што не маюць права на сваё меркаванне, паўсюдная галеча і ўсеагульны ліпучы страх».



Судья (Виктор Манаев) и следователь (Игорь Сигов)

В оригинальной пьесе — 24 сцены, «Купалаўцы» использовали девять из них. Сцены неравнозначные по объему — от композиции с развернутыми диалогами до едва ли не миниатюр. Создатели спектакля сократили именно небольшие части, поменяв последовательность остальных. Поэтому зрители видят пьесу практически в том виде, как первоначально задумывал Брехт.

Сцены, представленные в спектакле, сюжетно никак не связаны друг с другом. Но постановка в таком виде идеально подходит для купаловцев, позволяя выстроить удобный для всех график съемок. А множество небольших ролей — пространство «Страха» густо заселено — позволяет занять в спектакле значительную часть труппы и держать актеров в тонусе.



Кухарка (Елена Сидорова), штурмовик (Дмитрий Есеневич) и его жена (Диана Каминская)

Важная особенность «Страха» — его формат, который будет понятен по сравнению с постановкой «Войцэк. Сцэны» , предыдущим спектаклем «Купалаўцаў». «Войцэк» напоминал традиционный спектакль, записанный на видео. «Страх» — скорее, телеспектакль, который вряд ли рассчитан на последующий перенос на сцену. Этот формат четко фиксирует состояние, в котором сейчас находится труппа. В самой ближайшей перспективе вернуться в родное здание невозможно. А значит, надо приспосабливаться к новым условиям.

Новый спектакль «Купалаўцаў» очень стильный. Действие происходит в белом невесомом пространстве — практически в белом кабинете, который иногда используют при съемках передач на телевидении. К тому же черно-белая гамма стилизована под архивную хронику.



Жена убитого (Кристина Дробыш) и ее сын (Антанас Юодишкис)

Центральный мотив постановки заложен в ее названии. Это страх — мерзкий, липкий, он обволакивает все пространство, влияет на действия и мысли героев. Это ощущение неизвестности, возникающее от страха. Белое пространство вокруг героев можно воспринимать и как символ тумана, в котором опасность может подстерегать повсюду.

Поэтому использование не связанных между собой сюжетных линий оправданно: они выглядят как элементы пазла, который при сборке дает общую картину «по стране». Разные сцены позволяют переместиться в судебный кабинет и концлагерь; в квартиру и на предприятие, куда приехали пропагандисты; увидеть людей, которые выбирают эмиграцию — и тех, кто готов бороться с нацизмом, пусть и ценой собственной жизни.

Имя Бертольта Брехта связано с феноменом «эпического театра». Среди прочего эта теория предусматривала принцип дистанцирования, который позволял актеру выражать собственное отношение к герою, а также эффект «отчуждения» героя от своего персонажа. Но создатели спектакля пошли другим путем. Сохранив знаменитые брехтовские зонги, которые хором исполняют все актеры, занятые в постановке, они интерпретировали «Страх» через приемы психологического театра. В этой постановке доминирует переживание и проживание актерами своих образов.



Пропагандист (Андрей Дробыш) и рабочий (Николай Кучиц)

Наиболее удачно это получается в первой сцене. Судья (Виктор Манаев) пытается усидеть в своей должности любой ценой, подстроиться под конъюнктуру и мнение вышестоящих чиновников. Следователь (Игорь Сигов) пытается и в этой рискованной ситуации продвинуться по карьерной лестнице. Их дуэт с намеками, выстраиванием хитроумных комбинаций и интриг — очень тонкая работа и настоящее украшение спектакля. А для Сигова эта роль и воспринимается едва ли не лучшей за годы работы в «Купаловском».

Также отмечу прекрасную работу Дмитрия Есеневича, который подарил своему герою-штурмовику обаяние злодея, жестокость и невероятный цинизм. Но вообще на своем крепком уровне работают и другие актеры — Олег Гарбуз, Роман Подоляко, Юлия Шпилевская, Елена Сидорова и другие. Многие стараются максимально использовать материал, выделенный им в эпизодах.

«Страх» не выглядит абсолютно ровной работой. Где-то тонкая игра контрастирует с несколько лобовым месседжем — особенно обидно за несколько публицистичный финал — что, впрочем, вполне логично и объяснимо в современных условиях. В целом спектакль зафиксировал психологическое состояние людей, которые сталкиваются с насилием, и четко озвучил пугающую универсальность проблем, стоящими перед людьми в разных странах. Сейчас, когда большинство белорусских театров могут в лучшем случае рассчитывать на намеки и аллюзии, именно купаловцы могут позволить максимальную творческую свободу и открытое высказывание, которое считывается массовой аудиторией.



Судья (Виктор Манаев) и его помощник (Александр Казелло)

Критик Анастасия Панкратова, с которой я обсуждал спектакль, обратила внимание на важную вещь: «Страх» поставлен абсолютно легально, с разрешения правообладателей правообладателей наследия Брехта. Понятно, что по-другому и быть не могло. Хотя лично я знаю случаи, когда белорусские композиторы дописывали — по просьбе руководства театра — собственные фрагменты к тому или другому известному произведению. Выкупать лицензию у правообладателей не было денег.

Но важно другое. Правообладатели многих известных произведений зачастую выставляют максимально жесткие условия для постановки. Недаром того же Брехта последний раз ставили в Минске в 2015-м — речь о спектакле «Матушка Кураж и ее дети» Театра Ч., а в театральных кругах открыто обсуждают, через сколько лет закончится срок авторских прав на произведения этого драматурга. Тогда их можно будет ставить без оглядки на правообладателей.

«Купалаўцы», являющиеся в юридическом (не в фактическом!) смысле совсем молодой труппой, получили такие права. Значит, в международном сообществе их принимают как своих. И хотя в последнее время независимый белорусский театр сталкивается с постоянными трудностями: отмена спектаклей, отзыв гастрольных удостоверений и т. д, выдача такой лицензии — важный шаг вперед и надежда на дальнейшее развитие.