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Белорусская анимация «Магутны Божа» попала в конкурс престижного кинофестиваля

31.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Короткометражная анимация «Магутны Божа» белоруски Юлии Рудицкой попала в конкурс Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, который ежегодно проводится во Франции в начале лета. Об этом автор сообщила у себя в Facebook.


Фото: facebook.com/yulia.ruditskaya

Белорусский дизайнер Юлия Рудицкая, работающая с авторским анимационным кино, поделилась у себя в соцсетях:

— У гэты няпросты час нарэшце добрая навіна: наш фільм «Магутны Божа» — у афіцыйным конкурсе на адным з самых буйных і прэстыжных анімацыйных фестываляў свету — Ансі!

Работа Рудицкой посвящена композиции «Магутны Божа», положенной на слова белорусской поэтессы Натальи Арсеньевой. Она стала религиозным гимном белорусских эмигрантов, а в 2020 году — одной из главных песен белорусского протеста. Ее исполняли в торговых центрах, в метро и на маршах.

На сайте фестиваля в описании к анимации сообщается, что «Магутны Божа» стал одним из символов мирного протеста за справедливые выборы и права человека в Беларуси с тех пор, как в августе прошлого года в стране началась эскалация жестокости со стороны властей.

Автор поблагодарила за сотрудничество лидера группы Naka Анастасию Шпаковскую и фронтмена коллектива Rostany Виктора Руденко.

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Короткометражная анимация «Магутны Божа» белоруски Юлии Рудицкой попала в конкурс Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, который ежегодно...
 
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