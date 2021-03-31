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Белорусская анимация «Магутны Божа» попала в конкурс престижного кинофестиваля
Источник материала: Tut.by
Короткометражная анимация «Магутны Божа» белоруски Юлии Рудицкой
Белорусский дизайнер Юлия Рудицкая, работающая с авторским анимационным кино, поделилась у себя в соцсетях:
— У гэты няпросты час нарэшце добрая навіна: наш фільм «Магутны Божа» — у афіцыйным конкурсе на адным з самых буйных і прэстыжных анімацыйных фестываляў свету — Ансі!
Работа Рудицкой посвящена композиции «Магутны Божа», положенной на слова белорусской поэтессы Натальи Арсеньевой. Она стала религиозным гимном белорусских эмигрантов, а в 2020 году — одной из главных песен белорусского протеста. Ее исполняли в
На сайте фестиваля в описании к анимации сообщается, что «Магутны Божа» стал одним из символов мирного протеста за справедливые выборы и права человека в Беларуси с тех пор, как в августе прошлого года в стране началась эскалация жестокости со стороны властей.
Автор поблагодарила за сотрудничество лидера группы Naka Анастасию Шпаковскую и фронтмена коллектива Rostany Виктора Руденко.
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Короткометражная анимация «Магутны Божа» белоруски Юлии Рудицкой попала в конкурс Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, который ежегодно...
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