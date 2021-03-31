Казакевич: Возможно, конфликт с Западом белорусские власти хотят продать России

– Лукашенко подписал указ об ответных санкциях, предусматривающий введение запрета на ввоз отдельных категорий товаров и услуг. Что это значит? Власти действительно могут ввести антисанкции?





– Думаю, да. Для белорусских властей это стало делом принципа, они хотят показать свою непреклонную волю международному сообществу.





Но только когда мы увидим набор товаров, которых коснутся санкции, мы поймем, кто больше пострадает от них – Беларусь или другие страны.





Наверное, санкции введут против тех категорий, которые подпадают под политику импортозамещения.





Наверное, будет копироваться российский опыт, где запретили ввоз сельхозпродукции, и теперь власти декларируют, что это вызвало развитие российской сельскохозяйственной отрасли. В Беларуси, возможно, будет что-то похожее.





Хотя сельского хозяйства санкции вряд ли коснутся: для властей важен реэкспорт в Россию, существует очень много серых схем по поставке продукции через Беларусь.





Но, может быть, санкции коснутся одежды, обуви, техники, мебели. Главным принципом, наверное, будет объявлена помощь импортозамещению, вытеснение с белорусского рынка европейских конкурентов.





– По каким странам могут ударить белорусские санкции? Для кого важен белорусский рынок?





– По большому счету наш рынок для европейских стран не очень важен – он может быть важен для отдельных предприятий и отраслей. Для Евросоюза значение торговли с Беларусью – небольшое. Но для соседних стран, Польши и Литвы, оно более существенное.





Наверное, контрсанкции будут направлены, прежде всего, на поляков и литовцев. Официальный Минск воспринимает Польшу и Литву основными недружественными странами.





Но реально оценить масштаб санкций можно будет только после утверждения категорий товаров и услуг.





– Создается впечатление что власти сознательно обостряют отношения с Западом. Зачем им это нужно?





– Здесь можно найти только одно рациональное объяснение: это игра на восточном направлении. Возможно, конфликт с Западом белорусские власти хотят продать России.





Хотя, думаю, этот конфликт больше связан с внутренней логикой поиска врагов, нагнетания ситуации в стране.





Или это может быть формой шантажа, чтобы перейти после него на некую деэскалацию конфликта с ЕС.





Сейчас белорусские власти точно не в сильной позиции, чтобы серьезно конфликтовать с Западом. Практически по всем направлениям ущерб для Беларуси, как и для страны, так и для власти, в результате противостояния будет большим.





Механизмов воздействия на Беларусь у Евросоюза и отдельных стран ЕС гораздо больше, чем возможностей у официального Минска ответить.





– А что с санкциями против Беларуси? ЕС рассматривает возможность принятия четвертого пакета, США скоро должны решить, как быть с предприятиями «Белнефтехима».





– Новые санкции будут, но пока трудно сказать, каким именно будет их содержание. Действия белорусских властей подталкивают и ЕС, и США к тому, чтобы они приняли их. Достаточно назвать ситуацию с давлением на Союз поляков и в целом на польское меньшинство.





Это крайне негативно было воспринято Польшей, которая имеет сильное влияние на восточную политику ЕС и на политику США в Восточной Европе.





Не наступило деэскалации и в Беларуси: политзаключенные не освобождены, возбуждаются все новые уголовные дела против политических оппонентов. Скорее всего, ЕС признает ухудшение ситуации с момента принятия третьего пакета санкций.