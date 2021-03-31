«Считаете ли вы себя патриотом Беларуси?» Институт социологии НАН проводит исследование

Источник материала: Onliner

Читатель сообщил о подозрительной, с его точки зрения, активности. Кто-то ходит по квартирам и просит заполнить анкету. Оказалось, что это анкетирование проводится по заданию Института социологии. Степень подозрительности вопросов — на усмотрение каждого.

— У нас проходят опросы согласно нашим утвержденным планам, — подтвердили физическую безопасность исследования с Институте социологии. — В том числе поквартирные опросы. Все наши сотрудники имеют удостоверения. Но что, где, когда и как проводится, я вам не могу рассказать.

Темы разные бывают. Здесь ничего страшного нет. Работа регулярная.

— Это исследование уже проводилось? Были результаты ранее?

— Я информацию эту дать вам не могу.

— Когда будут результаты этого исследования?

— Согласно планам. Ход исследования — это информация не для распространения. В данный момент проходит опрос.

На документе нет грифа «Секретно», поэтому вот опросник.















