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«Считаете ли вы себя патриотом Беларуси?» Институт социологии НАН проводит исследование

31.03.2021 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатель сообщил о подозрительной, с его точки зрения, активности. Кто-то ходит по квартирам и просит заполнить анкету. Оказалось, что это анкетирование проводится по заданию Института социологии. Степень подозрительности вопросов — на усмотрение каждого.

— У нас проходят опросы согласно нашим утвержденным планам, — подтвердили физическую безопасность исследования с Институте социологии. — В том числе поквартирные опросы. Все наши сотрудники имеют удостоверения. Но что, где, когда и как проводится, я вам не могу рассказать.

Темы разные бывают. Здесь ничего страшного нет. Работа регулярная.

— Это исследование уже проводилось? Были результаты ранее?

— Я информацию эту дать вам не могу.

— Когда будут результаты этого исследования?

— Согласно планам. Ход исследования — это информация не для распространения. В данный момент проходит опрос.

На документе нет грифа «Секретно», поэтому вот опросник.








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Читатель сообщил о подозрительной, с его точки зрения, активности. Кто-то ходит по квартирам и просит заполнить анкету. Оказалось, что это анкетирование проводится...
 
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