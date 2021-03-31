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Неудачная попытка эвакуации машин с зеленой зоны попала на видео (видео)

31.03.2021 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель Дмитрий прислал в редакцию видео, которое озаглавил «Неудачная попытка эвакуации машин с зеленой зоны». По его словам, ситуация имела место сегодня утром на улице Солнечной в столице. На записи видно, что несколько легковушек стоят на газоне. Возможно, именно за ними приехал эвакуатор, но в итоге сам застрял во влажной земле.

«Минут 40 уже мучаются, — прокомментировал минчанин. — Испортили газон. А кто платить будет?»

За повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах, предусмотрен штраф до 30 базовых величин, а на юрлицо — от 20 до 300 базовых величин. Такое наказание предусматривает статья 16.17.3 КоАП РБ. На практике этой нормой лишь пугают водителей, а штрафуют за нарушение правил остановки и стоянки. Но в данном случае, как говорится, «это другое».

 
 
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Наш читатель Дмитрий прислал в редакцию видео, которое озаглавил «Неудачная попытка эвакуации машин с зеленой зоны». По его словам, ситуация имела место сегодня...
 
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