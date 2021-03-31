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В Минске задержали пьяного «бесправника» на BMW (видео)

31.03.2021 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ГАИ Минска сообщает, что сегодня ночью, около 3:10, во дворе дома №78 по улице Кижеватова инспекторы ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД остановили автомобиль BMW. За рулем находился мужчина, физическое состояние которого вызвало подозрение у милиционеров.

Водителя доставили на освидетельствование, по результатам которого выявлено 1,75 промилле алкоголя в организме.

— Кроме того, в ходе разбирательства установлено, что минчанин лишен права управления в 2018 году за аналогичное нарушение, — отметили в Госавтоинспекции.

На данный момент в отношении мужчины составлено два административных протокола, предусмотренных ч. 1 ст. 18.14 («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством») и ч. 2 ст. 18.15 («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения») КоАП.

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 марта 2021 года ужесточилось наказание в отношении нетрезвых водителей.

— Теперь, если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года, а если свыше 0,8 промилле — штраф будет уже составлять 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет, — добавили в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ Минска сообщает, что сегодня ночью, около 3:10, во дворе дома №78 по улице Кижеватова инспекторы ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД остановили автомобиль BMW. За...
 
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