Госдолг Беларуси за два месяца прибавил 1,7 миллиарда рублей

Источник материала: Onliner

Расходы республиканского бюджета вышли больше доходов — 5,1 млрд рублей. Основная трата — общегосударственная деятельность (целых 3,1 млрд рублей). На втором месте — траты на социальную политику, образование, здравоохранение, физкультуру и спорт, культуру и государственные СМИ, которые объединили в одну графу, — 3 млрд рублей. На третьем месте — финансирование национальной экономики, на которое ушло 800 млн рублей.

Доходы республиканского бюджета за январь — февраль составили 3,8 млрд рублей, сообщили в Министерстве финансов. Из них основную часть доходов принес НДС — 2,6 млрд, доходы от внешнеэкономической деятельности принесли 700 млн, акцизы — 500 млн, налог на прибыль — 30 млн рублей.

Дефицит бюджета сектора госуправления за январь — февраль составил 1,37 млрд рублей (доходы — 8,47 млрд, расходы — 9,84 млрд рублей). А вот ФСЗН оказался в небольшом, но профиците: плюс 50 млн рублей.

Задолженность по налогам и сборам на 1 марта составила 157,6 млн рублей.

Госдолг Беларуси к 1 марта составил 59,5 млрд рублей, прибавив за два месяца еще 1,7 млрд. Сейчас госдолг составляет 38,4% ВВП.

Кстати, согласно данным Всемирного банка, Россия стала пятой в списке крупнейших суверенных кредиторов. На конец 2019 года более 30 развивающихся стран должны были России около $22,9 млрд. Беларусь стала лидером в этом списке. В конце 2019 года мы были должны России $8,1 млрд. Эта сумма совпадает с той, которую Минфин раскрывал в проспекте еврооблигаций в июне 2020 года.

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