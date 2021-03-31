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«У нас стыдно, а там норма»: традиции британцев, которые вас удивят

31.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«У нас стыдно, а там норма»: традиции британцев, которые вас удивят

Приезжая в ту или иную страну, туристу лучше заранее ознакомиться с рядом обычаев и внегласных правил, чтобы не выглядеть глупо и не удивляться привычным там вещам. Мы собрали несколько необычных норм из жизни британцев, которые удивят любого славянина.

Жителей Англии спокойно можно встретить в кожанке или джинсовой куртке зимой. Видели фотографии девушек в сапогах и с голыми ногами без колготок? Это британки. Хоть там и немного теплее, чем у нас, но привыкли там ходить даже в холодный период времени года в довольно легкой одежде.

У женщин из Великобритании считается нормой краситься на по дороге на работу. И не в личном авто, а в общественном транспорте. Некоторые могут даже красить ногти в метро. 

А еще многих туристов удивляет высокий уровень шума в кафе и ресторанах. Дело в том, что англичане привыкли громко разговаривать. И так, что порой бывает сложно расслышать своего собеседника.

В Ирландии, северная часть которой входит в Великобританию, если вам в гостях предлагают перекусить, вы должны отказаться. Даже если очень голодны. Только после того, как хозяйка начнет настаивать, можно соглашаться. 

При этом в Великобритании очень важно быть вежливым и доброжелательным. Во всех заведениях обязательно здороваться и улыбаться, а в каждую фразу обязательно добавлять please, иначе вас могут счесть грубияном. 

Фото: pixabay

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Приезжая в ту или иную страну, туристу лучше заранее ознакомиться с рядом обычаев и внегласных правил, чтобы не выглядеть глупо и не удивляться привычным там вещам....
 
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