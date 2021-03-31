«Юность» – второй финалист Кубка Президента по хоккею

Источник материала: ОНТ

«Юность» стала вторым финалистом Кубка Президента по хоккею. В решающем седьмом матче полуфинальной серии команда Евгения Есаулова обыграла жлобинский «Металлург» – 4:1.

У победителей шайбы забросили Евгений Оксентюк, Михаил Стефанович, Максим Рассейкин и Максим Парфеевец. «Металлург» до последних минут этого противостояния не сдавался, и шайба Евгения Соломонова вернула надежду болельщикам из Жлобина во втором периоде.

На стороне «Юности» в этой затяжной серии в первую очередь оказался опыт. Ведь «волки» не играли на таких дальних стадиях плей-офф долгие годы.

Таким образом, в финале сыграют «Юность» и «Гомель». Серия до четырёх побед стартует 2 апреля в Минске. А 6 апреля команды переедут в Гомель.

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