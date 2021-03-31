Эвелина Хромченко рассказала, какая вещь сделает моложе любую женщину

Источник материала: ОНТ

Стилист и ведущая Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» рассказала о том, насколько популярна сейчас в женском гардеробе такая вещь, как худи, и дала советы, пишет riafan.ru.

Худи – это не только элемент спортивного образа, ее сочетают с костюмами и легкими платьями. У модниц любого возраста и статуса эта вещь стала одной из самых востребованных в гардеробе. Худи – тренд сезона.



Фото: wildberries.ru





Фото: 101oblik.ru



Фото: kombi-dress.com



Фото: Instagram @evelinakhromtchenko

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