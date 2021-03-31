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Эвелина Хромченко рассказала, какая вещь сделает моложе любую женщину

31.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эвелина Хромченко рассказала, какая вещь сделает моложе любую женщину

Стилист и ведущая Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» рассказала о том, насколько популярна сейчас в женском гардеробе такая вещь, как худи, и дала советы, пишет riafan.ru.

Худи – это не только элемент спортивного образа, ее сочетают с костюмами и легкими платьями. У модниц любого возраста и статуса эта вещь стала одной из самых востребованных в гардеробе. Худи – тренд сезона.


Фото: wildberries.ru


Фото: 101oblik.ru


Фото: kombi-dress.com

Фото: Instagram @evelinakhromtchenko

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Стилист и ведущая Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» рассказала о том, насколько популярна сейчас в женском гардеробе такая вещь, как худи, и дала...
 
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