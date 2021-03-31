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Эвелина Хромченко рассказала, какая вещь сделает моложе любую женщину
Источник материала: ОНТ
Стилист и ведущая Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» рассказала о том, насколько популярна сейчас в женском гардеробе такая вещь, как худи, и дала советы,
Худи – это не только элемент спортивного образа, ее сочетают с костюмами и легкими платьями. У модниц любого возраста и статуса эта вещь стала одной из самых востребованных в гардеробе. Худи – тренд сезона.
Фото: Instagram
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Стилист и ведущая Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» рассказала о том, насколько популярна сейчас в женском гардеробе такая вещь, как худи, и дала...
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