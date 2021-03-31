В Бешенковичах в течение дня устраняли аварию на водопроводе

Источник материала: ОНТ

Воду в Бешенковичах разрешили пить – претензий у специалистов к ней нет. Накануне в городе весь день устраняли последствия аварии на водопроводе, в районе улицы Молодёжной. Ночью вода в кранах появилась, но людей просили не использовать её до выполнения всех восстановительных работ.

Накануне жители массово жаловались на специфический запах жидкости. Пятеро детей попали в больницу. Их здоровью угрозы нет. Был организован подвоз воды. К этому моменту все трубы продезинфицированы. Проблемный участок подключён через станцию обезжелезивания «Южная».

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