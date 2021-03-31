Правоохранители Мадрида провели рейд против подпольных вечеринок

Источник материала: ОНТ

Полиция Мадрида провела рейды против подпольных вечеринок.

Правоохранители предотвратили более 350 незаконных собраний, которые организовывали в нарушение введенных ограничений. Силовики врывались в квартиры, вскрывали двери и выбивали окна.

Такие действия потянули за собой судебные разбирательства. Но суд признал штурм личного жилья законным.

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