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Что он увидел? Кот смотрел на что-то и вдруг застыл на месте (ВИДЕО)

31.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что он увидел? Кот смотрел на что-то и вдруг застыл на месте (ВИДЕО)

Видео, в котором кот вел себя странно – смотрел на что-то и не шевелился, опубликовал ridus.ru.

В ролике кот внезапно застыл на месте и выглядел так, будто его превратили в камень. Хозяин пытался расшевелить питомца, но ничего не помогало. Интересно, что заставило кота впасть в ступор?

Пользователи с юмором отнеслись к видео и выдвинули свои предположения: «Кажется, он призраков видит. Бегите», «Встретился взглядом с василиском», «Когда увидел цены на продукты», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором кот вел себя странно – смотрел на что-то и не шевелился, опубликовал ridus.ru. В ролике кот внезапно застыл на месте и выглядел так, будто его...
 
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