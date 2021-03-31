Что он увидел? Кот смотрел на что-то и вдруг застыл на месте (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором кот вел себя странно – смотрел на что-то и не шевелился, опубликовал ridus.ru.

В ролике кот внезапно застыл на месте и выглядел так, будто его превратили в камень. Хозяин пытался расшевелить питомца, но ничего не помогало. Интересно, что заставило кота впасть в ступор?

Пользователи с юмором отнеслись к видео и выдвинули свои предположения: «Кажется, он призраков видит. Бегите», «Встретился взглядом с василиском», «Когда увидел цены на продукты», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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