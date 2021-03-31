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Что он увидел? Кот смотрел на что-то и вдруг застыл на месте (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором кот вел себя странно – смотрел на что-то и не шевелился,
В ролике кот внезапно застыл на месте и выглядел так, будто его превратили в камень. Хозяин пытался расшевелить питомца, но ничего не помогало. Интересно, что заставило кота впасть в ступор?
Пользователи с юмором отнеслись к видео и выдвинули свои предположения: «Кажется, он призраков видит. Бегите», «Встретился взглядом с василиском», «Когда увидел цены на продукты», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором кот вел себя странно – смотрел на что-то и не шевелился, опубликовал ridus.ru. В ролике кот внезапно застыл на месте и выглядел так, будто его...
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