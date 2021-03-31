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Мытищинского стрелка посмертно проверят психиатры
Источник материала: ОНТ
Мытищинскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Накануне пенсионер оказал сопротивление полиции.
К нему домой в подмосковный коттеджный поселок пришли с обыском по подозрению в нелегальном хранении оружия. 61-летний пенсионер начал отстреливаться, бросал гранаты. Сдаться отказался, на переговоры не шел. Затем в здании начался пожар.
При захвате в доме обнаружили тело предпринимателя. Он владел несколькими фирмами, автосервисом и охранным предприятием. Жил в роскошном трехэтажном особняке. На участке был свой зоопарк с тиграми и медведями. В последнее время дела шли не очень, появились долги. Следствие по факту произошедшего продолжается.
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Мытищинскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Накануне пенсионер оказал сопротивление полиции. К нему домой в подмосковный коттеджный...
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