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Что посмотреть? ТОП-5 новых сериалов 2021 года, которые смотрятся на одном дыхании

31.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что посмотреть? ТОП-5 новых сериалов 2021 года, которые смотрятся на одном дыхании

Ищите что посмотреть? Специально для вас собрали подборку небанальных новых сериалов, который только вышли в прокат. Сюжеты и жанры  – на любой вкус: фэнтези, детектив, драма и исторические. Запасайтесь попкорном и устраивайтесь поудобнее!

1. Невидимый город

Жанр: детектив, драма, триллер, фэнтези, криминальные

Дата выхода: 5 февраля 2021 года

Главный герой работает в полиции и случайно находит на пляже фантастическое существо. В ходе расследования парень сталкивается с загадочным потусторонним городом и в итоге становится частью противостояния двух миров: нашего и мифического. В сериале много бразильского фольклора, приключений и красочной графики. Так что если любите фэнтези и детективы, вам точно придется по вкусу.


2. Парижская полиция 1900

Жанр: детективы, драмы, криминальные, исторические

Дата выхода: 8 февраля 2021 года

События происходят во Франции в период «Прекрасной эпохи» во время народных протестов. В это же время страна остается без президента. На этом фоне мы наблюдаем за работой молодого и перспективного инспектора Антуана Жуэна, который разгадывает загадочную тайну гибели девушки. Он планирует докопаться до истины, но даже не подозревает, чем это все может обернуться для него самого. 


3. Леонардо

Жанр: драмы, исторические

Дата выхода: 23 марта 2021 года

Если вы любите историческую тематику, то этот сериал придется вам душе. В нем рассказывается о жизни гения Леонардо да Винчи. Что скрывается за его умом и славой, какие тайны хранит его биография и что за загадочная трагедия произошла с его натурщицей Катериной да Кремона? Над сюжетом работали сценаристы «Секретных материалов» и «Шерлока», поэтому финал точно удивит каждого! 


4. Расскажи мне свои секреты

Жанр: детективы, драмы, криминальные

Дата выхода: 19 февраля 2021 года

Действие разворачивается вокруг трех непохожих друг на друга персонажей: Эммы, Джона и Мэри. Они не знакомы между собой, и даже не подозревают, что их связывает жуткое событие, произошедшее в прошлом. Тревога не покидает их ни на секунду и держит зрителя в напряжении весь сериал.


5. Улица светлячков

Жанр: драмы

Дата выхода: 26 марта 2021 года

Если вы устали от детективов и криминала, то этот отличный и добрый сериал кардинально не похож на все остальные. В центре сюжета – две подруги, которые знакомы уже 40 лет. Кейт Маларки – скромная и замкнутая девушка, а ее подруга – полная противоположность. Она энергичная журналистка. При этом подруги настолько гармонично дополняют друг друга, что наблюдать за ними одно удовольствие. Этот сериал заставит задуматься о дружбе, личной жизни и о себе. 

Фото: kinopoisk, kinotv

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Ищите что посмотреть? Специально для вас собрали подборку небанальных новых сериалов, который только вышли в прокат. Сюжеты и жанры  – на любой вкус: фэнтези,...
 
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