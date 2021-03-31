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Памятник Грете Тунберг поставили в Великобритании: студенты возмущены
Источник материала: ОНТ
Памятник в университете Уинчестера Грете Тунберг привел в ярость англичан.
Шведскую экоактивистску увековечили в бронзе. Но студентам не понравилась ни сама Грета, ни траты на неё. 24 тысячи фунтов ушло на памятник. Их можно было потратить лучше, заявил студенческий союз университета и потребовал такую же сумму отдать учащимся. У самих английских студентов из-за пандемии не хватает денег на учёбу.
Но администрация убеждает всех, что деньги из фонда поддержки студентов на Грету не брали, и не понимает, почему статуя не вдохновила сообщество вуза.
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Памятник в университете Уинчестера Грете Тунберг привел в ярость англичан. Шведскую экоактивистску увековечили в бронзе. Но студентам не понравилась ни сама...
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