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«Пивной» живот: что это такое и как от него избавиться? Эффективные советы диетолога
Источник материала: ОНТ
Диетолог Татьяна Разумовская
«Пивной» живот – это абдоминальное ожирение, где жир – не подкожный, а висцеральный. Он окружает внутренние органы брюшной полости – печень, поджелудочную, кишечник, желудок. У здорового человека висцерального жира – не больше 10%. Когда висцерального жира много, он сдавливает органы и мешает кровообращению. Из-за этого растет риск сердечных заболеваний и нарушается обмен веществ.
«Пивной» живот растет не только от алкоголя, но и от переедания. Между пивом и ожирением нет прямой связи, ведь напиток некалорийный: в 100 г – от 30 до 55 ккал. Однако вместе с пивом обычно едят жирное, жареное, чипсы, соленые снеки, сушеную рыбу.
«Пивной» живот считается мужской проблемой, потому что в нижней части живота чаще откладывается жир у мужчин. Но у женщин в период менопаузы также возникает такая проблема.
У людей с нормальным весом тоже бывает висцеральный жир, как правило, тогда, когда они экспериментируют с диетами с низким содержанием белка – мышечная масса уходит, а жир не исчезает.
Диетолог обращает внимание на то, что похудеть только в одной области тела — убрать только живот или только бока — нельзя.
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Следует питаться регулярно, должно быть три основных приема пищи в сутки, ужин — по объему на треть меньше обеда. Перекусывать нужно полезными продуктами – орехами (не более 30 г в день), цельнозерновыми хлебцами, кисломолочными продуктами, натуральными фруктово-ореховыми батончиками с низким содержанием сахара.
Фото: Pixabay.com
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Диетолог Татьяна Разумовская рассказала РИА «Новости», что такое «пивной» живот, как от него избавиться и почему эта проблема не только специфически мужская....
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