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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении анархиста Николая Дедка

31.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении анархиста Николая Дедка

Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков в отношении анархиста Николая Дедка, который ранее был заключен под стражу. 

По материалам дела, мужчина являлся администратором радикального телеграм-канала, в котором публиковались призывы к участию в несанкционированных акциях, личные данные сотрудников правоохранительных органов, а также распространялись угрозы в адрес журналистов и госслужащих.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по городу Минску«Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал «Микола». В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о свершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием управляемого им телеграм-канала. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 361 УК РБ».

Напомним, мужчина был задержан в октябре 2020 года в Могилёвской области, где длительное время скрывался от сотрудников милиции. При обыске в его квартире были найдены так называемые «коктейли Молотова», бутылки с зажигательной смесью были изъяты. Николай Дедок обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время получены доказательства, подтверждающие совершение фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков в отношении анархиста Николая Дедка, который ранее был заключен под...
 
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