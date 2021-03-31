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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении анархиста Николая Дедка
Источник материала: ОНТ
Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков в отношении анархиста Николая Дедка, который ранее был заключен под стражу.
По материалам дела, мужчина являлся администратором радикального телеграм-канала, в котором публиковались призывы к участию в несанкционированных акциях, личные данные сотрудников правоохранительных органов, а также распространялись угрозы в адрес журналистов и госслужащих.
Напомним, мужчина был задержан в октябре 2020 года в Могилёвской области, где длительное время скрывался от сотрудников милиции. При обыске в его квартире были найдены так называемые «коктейли Молотова», бутылки с зажигательной смесью были изъяты. Николай Дедок обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время получены доказательства, подтверждающие совершение фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследование уголовного дела продолжается.
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Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков в отношении анархиста Николая Дедка, который ранее был заключен под...
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