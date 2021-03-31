ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Великобритании протестующие призывают «убить Билла»

31.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Великобритании протестующие призывают «убить Билла»

Англичане призывают «убить Билла». В стране продолжаются протесты против принятия нового закона о полномочиях  полиции. Лозунгом демонстранты выбрали название фильма Тарантино из-за аналогии с английским словом «билль». Оно в переводе и означает закон. 

Кровавых сцен во время очередной городской акции протеста в Бристоле не зафиксировано. Чего не скажешь о предыдущей неделе. Протестующие поджигали полицейские машины. Окружили полицейский участок и разбили окна, бросали петарды на крышу здания. Яростной толпе противостояли офицеры со щитами. Они патрулировали улицы с собаками. Мэр города уже заявил, что нападение на стражей порядка только повысило вероятность того, что законопроект примут. Если это произойдёт, полиция сможет определять время начала и окончания протестной акции, ограничивать уровень шума. Это коснется и одиночных пикетов, если человек будет с мегафоном. За неподчинение – штраф, 2500 фунтов стерлингов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Англичане призывают «убить Билла». В стране продолжаются протесты против принятия нового закона о полномочиях  полиции. Лозунгом демонстранты выбрали название...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Настрой бадзёры, а са здароўем праблемы». Мікалай Дзядок стаў фігурантам яшчэ адной крымінальнай справы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by