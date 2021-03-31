В Великобритании протестующие призывают «убить Билла»

Источник материала: ОНТ

Англичане призывают «убить Билла». В стране продолжаются протесты против принятия нового закона о полномочиях полиции. Лозунгом демонстранты выбрали название фильма Тарантино из-за аналогии с английским словом «билль». Оно в переводе и означает закон.

Кровавых сцен во время очередной городской акции протеста в Бристоле не зафиксировано. Чего не скажешь о предыдущей неделе. Протестующие поджигали полицейские машины. Окружили полицейский участок и разбили окна, бросали петарды на крышу здания. Яростной толпе противостояли офицеры со щитами. Они патрулировали улицы с собаками. Мэр города уже заявил, что нападение на стражей порядка только повысило вероятность того, что законопроект примут. Если это произойдёт, полиция сможет определять время начала и окончания протестной акции, ограничивать уровень шума. Это коснется и одиночных пикетов, если человек будет с мегафоном. За неподчинение – штраф, 2500 фунтов стерлингов.

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