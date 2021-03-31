|
В Минске проходит первое заседание Конституционной комиссии
Источник материала: ОНТМинске проходит первое заседание Конституционной комиссии" class="one-news__figure-img">
Работа над Основным законом. В Минске проходит первое заседание Конституционной комиссии.
Эксперты собрались за круглым столом в здании Национальной библиотеки. Многие инициативы поступили во время диалоговых площадок. Сегодня их рассмотрят и наметят план действий.
В составе Комиссии – 36 представителей разных сфер во главе с председателем Конституционного суда. Им поручено разработать предложения, обеспечить их всенародное обсуждение. И до первого августа представить Президенту. А далее предложения вынесут на республиканский референдум.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа над Основным законом. В Минске проходит первое заседание Конституционной комиссии. Эксперты собрались за круглым столом в здании Национальной библиотеки....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)