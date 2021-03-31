Источник материала: ОНТ

Минске проходит первое заседание Конституционной комиссии" class="one-news__figure-img">

Работа над Основным законом. В Минске проходит первое заседание Конституционной комиссии.

Эксперты собрались за круглым столом в здании Национальной библиотеки. Многие инициативы поступили во время диалоговых площадок. Сегодня их рассмотрят и наметят план действий.

В составе Комиссии – 36 представителей разных сфер во главе с председателем Конституционного суда. Им поручено разработать предложения, обеспечить их всенародное обсуждение. И до первого августа представить Президенту. А далее предложения вынесут на республиканский референдум.

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