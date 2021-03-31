ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске проходит первое заседание Конституционной комиссии

31.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске проходит первое заседание Конституционной комиссииМинске проходит первое заседание Конституционной комиссии" class="one-news__figure-img">

Работа над Основным законом. В Минске проходит первое заседание Конституционной комиссии.

Эксперты собрались за круглым столом в здании Национальной библиотеки. Многие инициативы поступили во время диалоговых площадок. Сегодня их рассмотрят и наметят план действий.

В составе Комиссии – 36 представителей разных сфер во главе с председателем Конституционного суда. Им поручено разработать предложения, обеспечить их всенародное обсуждение. И до первого августа представить Президенту. А далее предложения вынесут на республиканский референдум.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа над Основным законом. В Минске проходит первое заседание Конституционной комиссии. Эксперты собрались за круглым столом в здании Национальной библиотеки....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Настрой бадзёры, а са здароўем праблемы». Мікалай Дзядок стаў фігурантам яшчэ адной крымінальнай справы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by