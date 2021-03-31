Минчане продавали российский спред в обертке от белорусского сливочного масла

Источник материала: ОНТ

Приговор по уголовному делу о распространении ложной информации о товарах вынес суд Советского района Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В милиции появилась информация о том, что двое мужчин 26 и 27 лет продают на улице в Минске российский спред с этикетками сливочного масла белорусского молочного комбината. Мужчин задержали с поличным в январе.

У одного из задержанных в машине нашли несколько коробок со спредом. 57 таких же коробок нашли на складе, где хранился продукт. Общий вес изъятой продукции – около 332 кг на сумму 2,6 тыс. руб.

Молодые люди покупали российский растительный спред и продавали его под маркой известного производителя сливочного масла. Рекламу своему бизнесу делали, расклеивая объявления на подъездах домов.

Обвиняемые признали свою вину. Им назначено наказание – два года исправительных работ с удержанием в доход государства 25% из заработка, но не менее 1 базовой величины каждый месяц.

Фото: БЕЛТА

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