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Минчане продавали российский спред в обертке от белорусского сливочного масла
Источник материала: ОНТ
Приговор по уголовному делу о распространении ложной информации о товарах вынес суд Советского района Минска,
В милиции появилась информация о том, что двое мужчин 26 и 27 лет продают на улице в Минске российский спред с этикетками сливочного масла белорусского молочного комбината. Мужчин задержали с поличным в январе.
У одного из задержанных в машине нашли несколько коробок со спредом. 57 таких же коробок нашли на складе, где хранился продукт. Общий вес изъятой продукции – около 332 кг на сумму 2,6 тыс. руб.
Молодые люди покупали российский растительный спред и продавали его под маркой известного производителя сливочного масла. Рекламу своему бизнесу делали, расклеивая объявления на подъездах домов.
Обвиняемые признали свою вину. Им назначено наказание – два года исправительных работ с удержанием в доход государства 25% из заработка, но не менее 1 базовой величины каждый месяц.
Фото: БЕЛТА
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Приговор по уголовному делу о распространении ложной информации о товарах вынес суд Советского района Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
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