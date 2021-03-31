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Дело не в креме. Как ухаживать за кожей, чтобы она сияла изнутри? 6 важных советов

31.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дело не в креме. Как ухаживать за кожей, чтобы она сияла изнутри? 6 важных советов

К сожалению, дорогого крема недостаточно для того, чтобы кожа выглядела идеально. Причем, большая часть зависит от того, что происходит внутри нашего организма. Собрали для вас 6 бьюти-советов, которые раскроют секреты идеальной кожи.

1. Пить много воды. 

Если у вас есть хоть один из этих признаков, вам нужно пить больше воды: сухость губ; стянутость кожи в течение дня; тональное средство к середине дня становится видно, потому что влага уходит в кожу и остается лишь пигмент; покраснение и шелушение. Поможет рассчитать дозу онлайн-калькулятор. Причем не забывайте, что, если вы пьете кофе, алкоголь, кормите грудью, занимаетесь спортом или живете в жарком климате, доза должна быть увеличена.

2. Регулярно посещать косметолога

Когда вы последний раз были у косметолога? Желательно посещать его хотя бы каждый сезон и корректировать уход, ведь в наших широтах климат достаточно суровый. 

3. Включать в рацион больше жиров 

Авокадо, рыба, молочные продукты – все это напрямую влияет на состояние кожи, ведь в этих продуктах содержится много жиров. Они необходимы для формирования клеточных мембран, которые защищают от внешней среды, а также влияют на увлажненность кожи. 

4. Вовремя ходить к стоматологу

Иногда носогубные складки могут возникать из-за неправильного прикуса или вовремя не поставленного импланта. Нарушения в полости рта могут серьезно повлиять на внешний вид и даже привести к «поплывшему» овалу.

5. Массаж лица

В интернете сейчас полно различных техник массажа лица, которые по-настоящему подтягивают кожу лучше любого крема. Регулярные практики сделают ваше лицо свежее и избавят от отёков. 

6. Бережно относиться к коже

Не наносите средства на лицо слишком агрессивно и не растягивайте кожу. Особенно вокруг глаз. Лучше делать это легкими похлопывающими движениями. Не прикасайтесь грязными руками к лицу, чаще меняйте медицинские маски, обрабатывайте телефон дезсредством. Также не забывайте защищать кожу от сильных морозов, а в жару наносите SPF. И не очищайте кожу до скрипа.

Фото: picterio

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К сожалению, дорогого крема недостаточно для того, чтобы кожа выглядела идеально. Причем, большая часть зависит от того, что происходит внутри нашего организма....
 
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