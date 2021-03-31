Доктор экономических наук: «Болезнь остается и будет подтачивать эту экономику»

Источник материала: Салiдарнасць

Спросили у эксперта, насколько близки к правде слухи о грядущем дефиците и тайной эмиссии?

Накануне Александр Лукашенко подписал указ №128 «О применении специальных мер». Документ о контрсанкциях предусматривает запрет на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также импорт работ и услуг, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.

К чему, помимо возможного дефицита и подорожания определенных товаров, эта инициатива приведет на практике, рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» доктор экономических наук Борис Желиба.





— Многие белорусы уже назвали контрсанкции очередным «выстрелом властей себе в ногу».

— Некоторые говорят, что и в голову. Но я бы не стал преувеличивать последствия этого указа, вплоть до возникновения дефицита.

Во-первых, мы пока еще не видим списка этих товаров и услуг, его правительство опубликует позже, поэтому можно рассуждать лишь теоретически, чего именно может не хватить. Если речь идет об ответных мерах против стран, которые ввели санкции в отношении Беларуси — это, конечно, в первую очередь Польша, а также страны Балтии, в частности, Литва и Латвия.

Во-вторых, нужно иметь в виду, что основной наш импорт, как и экспорт — все-таки российский рынок, откуда идет не только нефть, газ, но и большое количество продовольствия, продукции машиностроения и так далее. Достаточно взглянуть на полки магазинов, чтобы убедиться, как много в них именно российской продукции.

Чем отмечается обычно Польша? Конечно, яблоками — она крупнейший производитель как минимум в Европе, в свое время Польша закидала своими яблоками и Россию, и соседние страны Европы, и Беларусь. А мы к тому же занимаемся этаким подпольным реэкспортом польских яблок в Россию.

Кроме того, из Польши также везут свинину и много других продовольственных товаров. Но я не думаю, что доля Польши в белорусском импорте настолько большая, что это существенно скажется на розничном рынке. Ведь наибольшее беспокойство связано именно с интересами населения, что каких-то продуктов не будет хватать, возможно, мы не сможем их заменить своей продукцией или импортом из других стран, а значит, начнется дефицит и, как следствие, рост цен.

Конечно, польские яблоки хорошие, а главное, что недорогие, но всё же, их можно заместить продукцией из других стран. Вероятно, и правительство предусмотрит определенные меры, и наши импортеры, ретейл, где в основном частники, достаточно гибко работают и сориентируются, чтобы закрыть образовавшиеся пробелы.

В общем, нужно дождаться списка. А пока я отношусь к этому без излишнего пессимизма, думаю, слишком больших провалов на продовольственном рынке мы не почувствуем.

— По стране упорно гуляют слухи о том, что правительство включило печатный станок. Многие белорусы, снимая наличные деньги в банкоматах, видят хрустящие новенькие купюры…

— Да, я тоже видел эти посты с фотографиями свеженьких банкнот, но не разделяю мнения о том, что тайно был включен печатный станок. Есть важный статистический показатель — объем денежной массы, который крутится в экономике, и он показывает, что особого скачка в увеличении денежной массы мы не наблюдаем.

Речь идет о так называемом агрегате М2 — объеме рублевой денежной массы, который включает в себя агрегат М1 (наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте), а также другие рублевые депозиты — средства, которые лежат на счетах предприятий, деньги у людей на карточках и срочные депозиты.

Конечно, срочные депозиты очень много потеряли, особенно в валютной части, но если говорить именно о рублевой массе, то статистика не показывает какого-либо большого, скачкообразного ее прироста.

Новые купюры в банкоматах — это часть постоянно текущего процесса по замене ветхих банкнот: изношенные купюры сдаются в Нацбанк, который их уничтожает, а взамен достает из хранилища новые — те самые «свеженькие», еще пахнущие типографской краской.

Если это и увеличивает наличную денежную массу, то пока что в допустимых пределах. Хотя инфляция, безусловно, есть, последний ее замер по февралю дал цифру 8,7%. Рост инфляции, на мой взгляд, больше связан с директивными кредитами, без которых «тонут» наши флагманы, им продолжают выделять деньги, которые предприятия не в силах отдать. Но пока что ничего сверхъестественного в экономике не происходит.

— На ваш взгляд, в ближайшее время стоит ожидать дополнительной эмиссии?

— Думаю, да. Потому что глубина проблемы нашей экономики, лицо которой определяют госпредприятия, а многие из них убыточны и не могут жить без льготных, так называемых директивных, кредитов, — эта болезнь остается и будет подтачивать эту экономику.

Видимо, правительство и Нацбанк надеются, что инфляция не будет дальше увеличиваться, потому что она действительно во многом имеет сезонный характер . 8,7% — это может быть максимум, возможно, в марте чуть-чуть прибавит, потом я жду понижения инфляции. Думаю, на это же рассчитывает и правительство.

При этом не нужно забывать еще такой фактор, как посевная, которая также требует кредитов сельскохозяйственным предприятиям. Посмотрим, какие факторы перевесят.