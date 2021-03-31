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Доктор экономических наук: «Болезнь остается и будет подтачивать эту экономику»
31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Спросили у эксперта, насколько близки к правде слухи о грядущем дефиците и тайной эмиссии?
Накануне Александр Лукашенко
К чему, помимо возможного дефицита и подорожания определенных товаров, эта инициатива приведет на практике, рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» доктор экономических наук Борис Желиба.
— Многие белорусы уже назвали контрсанкции очередным «выстрелом властей себе в ногу».
— Некоторые говорят, что и в голову. Но я бы не стал преувеличивать последствия этого указа, вплоть до возникновения дефицита.
Во-первых, мы пока еще не видим списка этих товаров и услуг, его правительство опубликует позже, поэтому можно рассуждать лишь теоретически, чего именно может не хватить. Если речь идет об ответных мерах против стран, которые ввели санкции в отношении Беларуси — это, конечно, в первую очередь Польша, а также страны Балтии, в частности, Литва и Латвия.
Во-вторых, нужно иметь в виду, что основной наш импорт, как и экспорт — все-таки российский рынок, откуда идет не только нефть, газ, но и большое количество продовольствия, продукции машиностроения и так далее. Достаточно взглянуть на полки магазинов, чтобы убедиться, как много в них именно российской продукции.
Чем отмечается обычно Польша? Конечно, яблоками — она крупнейший производитель как минимум в Европе, в свое время Польша закидала своими яблоками и Россию, и соседние страны Европы, и Беларусь. А мы к тому же занимаемся этаким подпольным реэкспортом польских яблок в Россию.
Кроме того, из Польши также везут свинину и много других продовольственных товаров. Но я не думаю, что доля Польши в белорусском импорте настолько большая, что это существенно скажется на розничном рынке. Ведь наибольшее беспокойство связано именно с интересами населения, что каких-то продуктов не будет хватать, возможно, мы не сможем их заменить своей продукцией или импортом из других стран, а значит, начнется дефицит и, как следствие, рост цен.
Конечно, польские яблоки хорошие, а главное, что недорогие, но всё же, их можно заместить продукцией из других стран. Вероятно, и правительство предусмотрит определенные меры, и наши импортеры, ретейл, где в основном частники, достаточно гибко работают и сориентируются, чтобы закрыть образовавшиеся пробелы.
В общем, нужно дождаться списка. А пока я отношусь к этому без излишнего пессимизма, думаю, слишком больших провалов на продовольственном рынке мы не почувствуем.
— По стране упорно гуляют слухи о том, что правительство включило печатный станок. Многие белорусы, снимая наличные деньги в банкоматах, видят хрустящие новенькие купюры…
— Да, я тоже видел эти посты с фотографиями свеженьких банкнот, но не разделяю мнения о том, что тайно был включен печатный станок. Есть важный статистический показатель — объем денежной массы, который крутится в экономике, и он показывает, что особого скачка в увеличении денежной массы мы не наблюдаем.
Речь идет о так называемом агрегате М2 — объеме рублевой денежной массы, который включает в себя агрегат М1 (наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте), а также другие рублевые депозиты — средства, которые лежат на счетах предприятий, деньги у людей на карточках и срочные депозиты.
Конечно, срочные депозиты очень много потеряли, особенно в валютной части, но если говорить именно о рублевой массе, то статистика не показывает какого-либо большого, скачкообразного ее прироста.
Новые купюры в банкоматах — это часть постоянно текущего процесса по замене ветхих банкнот: изношенные купюры сдаются в Нацбанк, который их уничтожает, а взамен достает из хранилища новые — те самые «свеженькие», еще пахнущие типографской краской.
Если это и увеличивает наличную денежную массу, то пока что в допустимых пределах. Хотя инфляция, безусловно, есть, последний ее замер по февралю дал цифру 8,7%. Рост инфляции, на мой взгляд, больше связан с директивными кредитами, без которых «тонут» наши флагманы, им продолжают выделять деньги, которые предприятия не в силах отдать. Но пока что ничего сверхъестественного в экономике не происходит.
— На ваш взгляд, в ближайшее время стоит ожидать дополнительной эмиссии?
— Думаю, да. Потому что глубина проблемы нашей экономики, лицо которой определяют госпредприятия, а многие из них убыточны и не могут жить без льготных, так называемых директивных, кредитов, — эта болезнь остается и будет подтачивать эту экономику.
Видимо, правительство и Нацбанк надеются, что инфляция не будет дальше увеличиваться, потому что она действительно
При этом не нужно забывать еще такой фактор, как посевная, которая также требует кредитов сельскохозяйственным предприятиям. Посмотрим, какие факторы перевесят.
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Спросили у эксперта, насколько близки к правде слухи о грядущем дефиците и тайной эмиссии?
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