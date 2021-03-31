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Неофициально: Зингмана отпустили из конголезской тюрьмы
Источник материала: Партизан
Александр Зингман вышел из конголезской тюрьмы и уже в Зимбабве
Зингман (очерчен красным кругом) сопровождает Шеймана во время визита последнего в одну из африканских стран
Как стало известно
Точная причина задержания Зингмана так и не была озвучена.
Зингман является одним из самых тайных и при этом влиятельных бизнесменов Беларуси, приближенным к Виктору Шейману.
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Александр Зингман вышел из конголезской тюрьмы и уже в Зимбабве
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