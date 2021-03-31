Кондрусевич в пасхальном обращении: Мы не можем быть врагами друг другу - мы один народ

"В сегодняшней сложной общественно-политической ситуации нашей страны мы, будучи разными, не можем быть врагами друг другу, ведь мы граждане одной страны и являемся одним народом...





Во имя воскресшего Иисуса мы должны стремиться к тому, чтобы среди нас не было "побежденных" и "победителей". Но чтобы все были братьями, как призывает Папа Франциск...





Победителем должна стать вся Беларусь, а это возможно только в милосердном Христе, который не только прощает, но также заживляет наши раны. Пасхальная тайна Христа - это апогей Божьего Милосердия, которому мы доверяем себя и нашу Родину с надеждой на ее счастливое будущее", - обратился к верующим Тадеуш Кондрусевич.